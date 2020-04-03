Умерший от коронавируса на Урале оказался сотрудником "Газпрома"

сегодня 01:11 Поделиться

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Сотрудник «Газпром трансгаз Югорск» скончался от коронавируса; это первый случай гибели в компании.

Мужчина, погибший от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе, оказался сотрудником «Газпром трансгаз Югорск», которая принадлежит группе компаний "Газпром". Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в компании. Также это подтвердил родственник погибшего, сообщает "Медуза".

Как ранее писал Сиб.фм, сегодня стало известно о первом случае гибели от осложнений на фоне коронавирусной инфекции на Урале. 9 апреля местный оперативный штаб сообщил о смерти 47-летнего пациента из посёлка Пангоды.

В штабе прокомментировали, что мужчину госпитализировали 30 марта в инфекционное отделение Надымской ЦРБ. Диагноз "коронавирусная инфекция" у него подтвердился 6 апреля. На следующий день пациенту стало хуже — его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Спасти мужчину не удалось. Официального подтверждения информации от «Газпром трансгаз Югорск» пока не поступало.

Напомним, за прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 13 человек.