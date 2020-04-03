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«Унитазом не попользуешься»: новосибирцев возмутило суточное отключение воды и канализации

сегодня 10:05

Фото Сиб.фм

Жители Калининского района Новосибирска остались без воды и канализации; блага цивилизации исчезли на сутки.

В Калининском районе Новосибирска жителей возмутило отключение воды и канализации в момент, когда объявлена всеобщая самоизоляция.

«Нас никто не предупредил. Мы даже набрать воды для питья не успели. Ну и плюс сидим дома, сами понимаете, унитаз весьма востребован», – сообщили Сиб.фм жители улицы Столетова.

По словам новосибирцев, объявлений от управляющей компании не было. На сайте систем жизнеобеспечения отключение значится как плановое, произведённое по заявке УК «Сибирская инициатива».

В управляющей компании автоответчик сообщает, что воду отключили из-за аварии.

«Вот оно – истинное отношение к людям в период самоизоляции. Молодые ещё могут сбегать в магазин за водой, а как быть старикам, которым запрещено выходить из дома? Подвоз воды не организован», – сообщили Сиб.фм жители улицы Столетова.

По данным сайта систем жизнеобеспечения, под отключение попали шесть домов – три пятиэтажки и три девятиэтажки по шесть подъездов в каждой.

Сиб.фм направил запрос в УК и мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать, почему людей оставили без воды без предупреждения и почему не организован подвоз.

Напомним, режим самоизоляции в Новосибирске продлён до 30 апреля.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

отключения
холодная вода
Новосибирск

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