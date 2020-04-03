«Уроки делаем с утра до ночи. Материмся»: новосибирские родители на грани нервного срыва из-за дистанционного обучения в школах

сегодня 17:28 Поделиться

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области, соцсети, с сайта pixabay.com

Первая неделя дистанционного обучения школьников в Новосибирске подходит к концу; родители признаются: вымотались так, будто отпахали целую четверть.

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги: в случае с дистанционным обучением, к которому новосибирские школьники из-за эпидемии коронавируса приступили с 6 апреля, овраги оказались такой величины, что многие родители приблизились к состоянию нервного срыва. Сначала дала сбой платформа «Российской электронной школы» – она не выдержала наплыва посетителей и зависла. А потом мамы с папами почувствовали, что грызть гранит науки на дому – то ещё испытание: уроки приходится делать с утра до ночи.

«Ощущение, что я тупая»

Мама новосибирского третьеклассника Наталья Медведева признаётся – не ожидала, что школьная удалёнка окажется настолько сложным испытанием.

Первой подножкой стало то, что ни она, ни многие другие родители просто не смогли зарегистрироваться на сайте «Российской электронной школы». Из-за перегруженности платформа постоянно зависала и, например, пользователи из Новосибирска могли войти в личные кабинеты только тогда, когда засыпала Москва. Неудивительно, что ко вторнику школы начали массово переходить на работу через старый добрый файлообменник.

«Изначально предполагалось, что дети будут сидеть за компьютерами, слушать урок в онлайн-формате, а потом всё свелось к банальному — "скинула всем домашнее задание на почту, сделаете – отсылайте обратно"», – рассказала Наталья.

Программа третьего класса вряд ли может показаться сложной взрослому человеку. Но, как выяснилось, и она отнимает массу времени.

«Честно, у меня несколько раз на дню возникает ощущение, что я ту-па-я. Не могу "включиться" в какие-то даже простейшие вопросы.

В итоге мы с сыном сначала час настраиваемся на то, чтобы прочитать содержание урока, потом перерыв на чай – а как дома без этого? – потом делаем задание. И так – с утра до позднего вечера. Мозги кипят, не представляю, что бы я делала, если бы нужно было идти на работу», – признаётся собеседница.

На проблемы с самодисциплиной жалуются многие родители. Домашняя обстановка, как ни крути, далека от школьной. Близость телевизора, смартфона и холодильника превращают гранит науки в бутерброд с вареньем.

«А мозги – в кисель», – добавляет мама другого новосибирского старшеклассника.

«Он у меня не отличник, честно скажу. Но теперь, когда он говорит, что не "врубается" совсем, я верю, потому что тоже не "врубаюсь". Учителя, вместо того, чтобы как-то объяснять программу, просто шлют задания. Решаем мы обычно всем классом – в родительском чате. И материмся», – поделилась Елена.

Дистанционный «неуд»

Похожая ситуация с дистанционным обучением складывается сейчас по всей стране. Об этом свидетельствуют данные многопрофильного аналитического центра НАФИ, эксперты которого пообщались с педагогами большинства отечественных школ и вузов.

По данным аналитиков, две трети российских школьных учителей (68 %) считают, что система школьного образования оказалась не готова к переходу на дистанционное обучение. Повод для такой оценки лежит в основном в технической плоскости.

Техническое оснащение образовательных организаций большинство – 61 % школьных учителей – оценили на «тройку»,

только 15 % указали, что их организация оборудована «очень хорошо».

Также эксперты признали, что к дистанционному обучению не всегда готовы и сами ученики.





«Почти каждый пятый учитель (19 %) отметил, что до половины всех школьников в их потоке дистанционно учиться не смогут. Каждый десятый учитель (10 %) указал, что таких учеников в потоке может быть больше половины», – говорится в исследовании НАФИ.

Закономерно, что многие опрошенные специалисты дают негативные прогнозы эффективности такого обучения. 66 % считают, что качество знаний учащихся снизится, 28 % – что оно останется без изменения, 6 % заявили об улучшении качества знаний.

Никаких двоек

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук 10 апреля записал видеообращение к школьникам и их родителям. Он признал, что проблемы с удалённым обучением в регионе действительно есть, и серьёзные.

«Первая проблема связана с тем, что платформа, которая позволяет проводить дистанционное обучение, не всегда срабатывает, особенно там, где скорость интернета сама по себе низкая. Вторая – это отсутствие дома у самих школьников необходимого оборудования. Поэтому, чтобы дети не выпали из образовательного процесса, мы пошли по пути работы через файлообменники», – рассказал министр.

Также Федорчук заявил о начале работы в регионе штаба из числа работников сферы образования, общественников и волонтёров. Они должны детально изучить существующие технические и методические проблемы, чтобы как можно быстрее предложить выход из ситуации.

«Мы очень надеется, что ситуация с коронавирусом пойдёт на спад, но следующую неделю нам ещё точно придётся провести в режиме дистанционного обучения», – сказал министр.

Днём ранее руководитель образовательного ведомства в онлайн-режиме уже отвечал на вопросы родителей школьников, которые неустанно жаловались на «неподъёмный» объём домашних заданий и на угрозы преподавателей ставить «двойки» за неуспеваемости.

По словам Федорчука, ни то, ни другое недопустимо.

Объём домашних заданий должен быть адекватен ситуации и уровню подготовки детей. А о «двойках», подчеркнул министр, вообще не должно идти речи.

«В нынешней ситуации это вносит ещё большее напряжение и приводит к стрессовым ситуациям у ребятишек, особенно, у младших школьников. Я бы попросил коллег исключить их нашего употребления такие вещи, как "Поставим двойку, если вовремя не выполните". Нужно идти навстречу семьям, потому что нагрузка легла на обе стороны», – сказал он.

Федорчук также пообещал, что из школьной программы до конца текущего учебного года будут исключены необязательные предметы – рисование, пение, физкультура и технология, выполнять задания по которым на дому довольно сложно. Равно как и непросто оценивать качество домашней работы школьников.

В то же время глава регионального минобра подчеркнул, что, несмотря на очевидные сбои с дистанционным обучением, 30 % школ области смогли нормально организовать учебный процесс.

«Остальным будем помогать. Поскольку первоочередная наша задача – не допустить того, чтобы качество образования пострадало», – добавил Федорчук.

Учителя и родители – в одной лодке

Призывая учителей не пугать школьников «двойками», министр образования обратился и к родителям. Их он попросил с пониманием отнестись к ситуации и помнить, что дистанционное образование погрузило в новые условия не только семьи, но и педагогов.

«Поверьте, им сейчас тоже приходится непросто. Некоторые вынуждены погружаться в совершенно незнакомые процессы», – сказал Федорчук.

К слову, дистанционное обучение уже заставило многих родителей иначе посмотреть на работу педагогов. Позанимавшись неделю со своими детьми на дому, мамы и папы поняли, насколько непросто заставить подростка решать уравнения и искать в предложениях сказуемое. В сети даже проявились шутки в духе «Хотелось бы извиниться перед учителями. После трёх дней дистанционно, я понял, что мой сын тупой».

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя ситуацию с дистанционным обучением, отметил, что главная проблема лежит в психологической плоскости. Градоначальник отметил, что от взрослых потребовалась гораздо большая, чем раньше, степень самоорганизации и контроля за детьми. Но не все смогли быстро подстроиться под ситуацию.