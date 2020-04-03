Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

В Москве от коронавируса умерли 12 пациентов

сегодня 07:21

Фото минздрава НСО

За сутки в Москве умерли 12 человек с подтверждённым диагнозом коронавирус; трое были моложе 45 лет.

В столичных клиниках за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Трое из них были моложе 45 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.

Среди умерших — пациенты в возрасте от 33 до 87 лет. У них диагностировали пневмонию, диагноз "коронавирус" был подтвержден тестами.

Двое пациентов в возрасте 39 и 42 лет страдали от сердечных заболеваний: у них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. Тридцатитрехлетняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась к врачам.

Четыре пациента, как рассказали в штабе, страдали от хронического бронхита. У всех умерших были сопутствующие заболевания, включая гипертонию, атеросклероз, порок сердца. Один из пациентов лечился в федеральной больнице.

По состоянию на 10 апреля в Москве 6698 больных коронавирусом. 38 пациентов умерли.

Напомним, в Новосибирске 9 апреля коронавирус подтвердили у пятерых пациентов сразу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Москва
коронавирус
умерли пациенты

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86066
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
75442
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
57060
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49332
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля
45656
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45506
Убрать из эфира рекламу деликатесов: ЛДПР предложила телеканалам пересмотреть наполнение рекламных блоков на время самоизоляции
38647
Сколько заболевших коронавирусом в Новосибирске, Омске и других городах России: данные на 5 апреля