В Москве от коронавируса умерли 12 пациентов

сегодня 07:21 Поделиться

Фото минздрава НСО

За сутки в Москве умерли 12 человек с подтверждённым диагнозом коронавирус; трое были моложе 45 лет.

В столичных клиниках за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Трое из них были моложе 45 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.

Среди умерших — пациенты в возрасте от 33 до 87 лет. У них диагностировали пневмонию, диагноз "коронавирус" был подтвержден тестами.

Двое пациентов в возрасте 39 и 42 лет страдали от сердечных заболеваний: у них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. Тридцатитрехлетняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась к врачам.

Четыре пациента, как рассказали в штабе, страдали от хронического бронхита. У всех умерших были сопутствующие заболевания, включая гипертонию, атеросклероз, порок сердца. Один из пациентов лечился в федеральной больнице.

По состоянию на 10 апреля в Москве 6698 больных коронавирусом. 38 пациентов умерли.

Напомним, в Новосибирске 9 апреля коронавирус подтвердили у пятерых пациентов сразу.