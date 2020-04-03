В Омске 17 человек заразились коронавирусом

сегодня 16:13 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

За сутки в Омской области выявлено два новых случая коронавируса; общее число подтверждённых случаев – 17.

В Омской области врачи подтвердили два новых случая коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Омске составляет 17 человек. Трое выписаны домой после успешного лечения, 14 пациентов остаются в больнице.

В региональном Минздраве также сообщают, что с коронавирусного карантина снято почти 10 тысяч омичей. Под наблюдением врачей находятся еще около 2,5 тысячи человек.

Напомним, в России за сутки выявлено 1786 новых случаев заражения коронавирусом.