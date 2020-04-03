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«В реанимации больно и тяжело»: трёхлетний Вова Титов из Новосибирска не может дышать без аппарата ИВЛ

сегодня 14:27

Фото предоставлено благотворительным фондом «Защити жизнь»

У трёхлетнего Вовы Титова из Новосибирска – медуллобластома червя и гемисфер мозжечка; мальчик всё время находится в реанимации, потому что дышать самостоятельно не может.

Аппарат искусственной вентиляции лёгких необходим трёхлетнему Вове Титову из Новосибирской области, чтобы покинуть реанимацию. Дышать самостоятельно ребёнок не может из-за тяжёлого заболевания, он фактически «привязан» к многочисленным аппаратам.

Вернуться в отделение детской онкогематологии Вова сможет в одном случае – при появлении аппарата ИВЛ VIVO 40. Об этом Сиб.фм рассказали в благотворительном фонде «Защити жизнь».

«Для маленького ребёнка лежать там длительное время без мамы или папы – очень больно и тяжело. Аппарат же позволит создать необходимые условия для функционирования дыхательной системы, которые нужны сейчас Володе, и тогда мальчика вновь переведут из палаты интенсивной терапии в отделение детской онкогематологии», – объяснили в фонде.

Стоимость оборудования для родителей Вовы высока, и самостоятельно им не справиться. Цена аппарата – 260 000 рублей. Помочь мальчику дышать и быть рядом с мамой может каждый из нас.

Напомним, неравнодушные люди собрали уже половину от необходимой суммы для лечения 21-летней студентки из Новосибирска.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирск

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