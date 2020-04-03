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В России за сутки зарегистрировано 1786 случаев заражения коронавирусом

сегодня 14:32

Число заражённых коронавирусом в России превысило 11 тысяч; за сутки выявили больше 1700 новых случаев.

За прошедшие сутки в России подтвердили 1786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает федеральный оперативный штаб, число заражённых в стране 11 917 человек. Новых больных выявили в 57 регионе. За всё время погибли 96 человек – за последние сутки зарегистрировали 18 летальных исходов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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