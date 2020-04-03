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Вечер в Большом театре: онлайн-трансляция балета «Щелкунчик» на Сиб.фм

сегодня 22:19

Фото с сайта Большого театра

Легендарный балет «Щелкунчик» в исполнении лучшей труппы России покажет в пятницу, 10 апреля, Большой театр; доступ будет открыт в течение суток.

Большой театр решил порадовать поклонников искусства танцев легендарной постановкой. В пятницу, 10 апреля, состоится онлайн-трансляция балета «Щелкунчик».

Сюжет волшебной сказки знаком многим. Он о маленькой девочке по имени Мари, которой подарили куклу со странным выражением лица. Это был Щелкунчик, который ночью вышел сражаться с Мышиным королём. В разгар события на помощь армии Щелкунчика приходит туфелька Мари.

Как рассказала пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова, зрители увидят спектакль в основе которого — либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана, с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа, хореография — Юрия Григоровича, художник-постановщик — Симон Вирсаладзе.

«Зрители увидят запись, которая была сделана на прямом показе с Исторической сцены 21 декабря 2014 года. Главные партии исполняют: Денис Родькин (Щелкунчик-принц), Анна Никулина (Мари), Андрей Меркурьев (Дроссельмейер), Виталий Биктимиров (Мышиный король). Дирижёр — Павел Клиничев.

Прямая трансляция начнётся в 23:00 по новосибирскому времени (МСК+4). Сиб.фм организовал трансляцию из Большого театра.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм опубликовал программу онлайн-трансляций новосибирских учреждений культуры.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

театр
балет
трансляция

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