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«Вечера с симфоническим оркестром» из филармонии: онлайн-трансляция концерта на Сиб.фм

сегодня 19:16

Фото с сайта Новосибирской областной филармонии

В режиме всеобщей самоизоляции учреждения культуры приготовили трансляцию онлайн-мероприятий; Сиб.фм предлагает послушать концерт из Новосибирской областной филармонии.

Для того, чтобы жители Новосибирска провели вечер дома со своими родными и близкими, коллектив Новосибирской областной филармонии подготовил цикл концертов. В пятницу, 10 апреля, в рамках открытого цикла трансляций прозвучит концерт Симфонического оркестра.

В программе прозвучат произведения А. Чайковского «Садовая симфония», И. Стравинского «Симфония псалмов», М. Мусоргского «Картинки с выставки» в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра.

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм организовал трансляцию из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм опубликовал программу онлайн-трансляций новосибирских учреждений культуры.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Новосибирская филармония
новосибирск
концерт

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