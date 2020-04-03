«Вечера с симфоническим оркестром» из филармонии: онлайн-трансляция концерта на Сиб.фм

сегодня 19:16 Поделиться

Фото с сайта Новосибирской областной филармонии

В режиме всеобщей самоизоляции учреждения культуры приготовили трансляцию онлайн-мероприятий; Сиб.фм предлагает послушать концерт из Новосибирской областной филармонии.

Для того, чтобы жители Новосибирска провели вечер дома со своими родными и близкими, коллектив Новосибирской областной филармонии подготовил цикл концертов. В пятницу, 10 апреля, в рамках открытого цикла трансляций прозвучит концерт Симфонического оркестра.

В программе прозвучат произведения А. Чайковского «Садовая симфония», И. Стравинского «Симфония псалмов», М. Мусоргского «Картинки с выставки» в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра.

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм организовал трансляцию из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм опубликовал программу онлайн-трансляций новосибирских учреждений культуры.