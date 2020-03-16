Весенний сезон охоты в Новосибирской области отменят из-за коронавируса

вчера 23:47 Поделиться

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Правительство Новосибирской области ограничит весенний сезон охоты; по словам источника это связано с угрозой распространения коронавируса.

Власти Новосибирской области приняли решение не начинать весенний сезон охоты в регионе из-за угрозы распространения коронавируса — постановление может быть подписано в ближайший понедельник. Об этом Сиб.фм сообщил источник в областной администрации. По данным собеседника соответствующее решение было принято сегодня вечером, 10 апреля.

Согласно сайту "Сибирский охотник", в 2020 году весенний сезон охоты должен был начаться в 12 районах Новосибирской области 16 апреля и продлиться до 25 апреля. Также с 21 по 30 апреля планировалось начало охоты в ещё 18 районах области. На момент публикации новости на сайте не указана информация о возможной отмене сезона.

Ежегодно этого события сейчас ждут десятки тысяч человек, которые продолжают покупать лицензии, патроны, прочее снаряжение для охоты. На сегодняшний день лицензии на отстрел птицы в Новосибирской области продолжают выдавать. Как ранее сообщал Сиб.фм, местные охотники начали получать лицензии в середине марта.