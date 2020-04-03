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Вторая волна: в Южной Корее коронавирус повторно выявлен у почти сотни человек

сегодня 22:41

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирус подтвердился снова у 91 жителя Южной Кореи; все уже перенесли заболевания и были отпущены домой по выздоровлению.

В мировых СМИ стали появляться сообщения о повторном заражении коронавирусом нового типа повторно. Так, 10 апреля агентство «Ренхап» сообщило о вновь заболевших жителях Южной Кореи. Все не так давно были отпущены из карантина домой после перенесённого заболевания. Ранее считалось, что организм формирует устойчивый иммунитет к COVID-19 и заболеть им снова невозможно.

Сообщается, что пока у врачей два варианта: либо это новое заражение, либо недолеченное старое. Специалисты склоняются именно ко второму варианту, потому что все пациенты были выписаны из больницы не так давно. Ещё одно предположение будут проверять лабораторно.

«Теперь врачи проверят этих пациентов на антитела к коронавирусу: эксперты полагают, что больные с антителами не могут заразить других», — сообщает РИА Новости.

Напомним, вчера прошло сообщение о повторном заболевании коронавирусом женщины в Таиланде; там врачи склоняются именно к заражению, а не к недолеченности болезни.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

коронавирус

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