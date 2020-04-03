За экологичную жизнь, но против зелёных технологий

сегодня 17:33 Поделиться

Проект мобильного стройгородка

Скандальной историей вокруг стройки сегодня никого не удивишь. Сколько их было? Сотни.

Конфликт вокруг строительства нового микрорайона в Краснообске мог бы пополнить список банальных столкновений интересов бизнеса и народа. Сценарий классический: жители посёлка протестуют, пишут жалобы во все инстанции, устраивают пикеты у строительного забора. Но есть одно «но»: речь не о долгострое, не об обмане дольщиков и не о вырубке зелёной зоны.

Парадокс, но яблоком раздора между застройщиком и жителями Краснообска стало внедрение новых технологий строительства. Возведение инновационного строительного городка закрытого типа взбудоражило весь посёлок и некоторых политиков. Последние, заметим, активизировались аккурат в канун выборов. Но оставим политические камни покоиться на дне избирательных кампаний и разберёмся в сути проблемы.

Проект мобильного стройгородка

Предыстория

Вернёмся в далекий 2007. 50 гектаров земли, из-за которых развернулись сегодня баталии, принадлежит СО «Россельхозакадемия». В советское время этот земельный участок считался особо ценным с точки зрения аграрной науки и использовался соответственно. Но в 2007-м земля пустует. Собственник передает её в долгосрочную аренду крупному строительному холдингу СП ОАО «Сибакадемстрой». В планах строительство третьего кольца ВАСХНИЛа. Несколько лет застройщик работ не ведёт, но деньги за аренду платит. В 2016 году собственником становится муниципалитет п. Краснообск. И теперь арендная плата идёт прямиком в бюджет посёлка. На сегодня «Сибакадемстрой» вложил в проект «Пшеница» более 300 миллионов рублей. Запомним эту сумму, она ещё пригодится.

Где был пустырь, там город будет

Под занавес 2019 года Сибакадемстрой начинает осваивать участок. Средств сюда вложено немало, и планы амбициозны. Выстроить огромный квартал уютных домов. Входящий в тройку лидеров среди застройщиков Новосибирска, «Сибакадемстрой» без соответствующих разрешений ни одной сваи не вобьёт. Репутация – это капитал, терять её себе дороже. Так что документально тут всё безупречно. Разрешение на строительство от минстроя НСО есть. Технические условия по коммуникациям соблюдены. А это значит, что уже действующие сети перегружены новым массивом не будут. Зачастую именно этот вопрос больше всего беспокоит старожилов. И беспокойство это вполне понятно: никто не хочет, чтобы новые территории развивались в ущерб старым. У стройки своя котельная и отдельный электрокабель – его протянули из Новосибирска.

Есть у застройщика разрешение и на установку того самого объекта, из-за которого в Краснообске подняли бунт – инновационного строительного городка.







Пример организации подобного строительного производства в Европе

Споткнулись о временное сооружение

Именно с появлением на въезде в Краснообск каркаса мобильного городка по посёлку поползли слухи – строят цементный завод. Люди запаниковали: специально убрались подальше от грязного города, покупали недешёвое жильё в экологически чистом месте, а теперь задохнёмся в цементной пыли. Конкретной информации не было. Каждый что-то где-то слышал. Информационный вакуум давал ещё большую пищу для домыслов. Нашлись активисты, экологи, за ними подоспели политики. Скандал раздувался быстро и так складно, что даже когда обнародовали документы и показали, что ни о каком заводе и речи нет, никто не успокоился.

Ирина Ткач, жительница п. Краснообск Да, мы выходили на акции протеста. Людей поддержал даже глава района Андрей Михайлов. Люди обеспокоены. Слишком много слухов вокруг стройки. Жаль, что застройщик своевременно не проинформировал людей. Допустим, это действительно не капитальный завод, а временный. Но мы всё равно боимся, что за годы строительства, ведь строить будут несколько лет, мы покроемся бетонной пылью. Да, такие опасения есть.

Ольга Коротких, жительница п. Краснообск «Я не активистка и на митинги не хожу, но в курсе проблемы. Всё это в общих чатах обсуждается весьма бурно. Есть те, кто за завод, есть те, кто против. В одной стороны, завод – это рабочие места. С другой, – рядом школа, её скоро запустят, и соседство с заводом – это очень плохо. Говорят, что завод временный, но, как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. Опять же депутаты, конечно, они лезут в этот скандал. Пиар никто не отменял. Конечно, всё это подогревается. Кто-то на этом зарабатывает предвыборные баллы, кто-то деньги. В общем, ситуация сильно неоднозначная. А строить новое жильё надо, и территория позволяет. Зелёные зоны никто вроде и не трогает. Там же пустырь».

Экология на первом месте

Мы обратились за разъяснением ситуации к руководителю проекта «Пшеница» Евгению Головкину:

«Мы возводим инновационный строительный городок закрытого типа. Завода ЖБИ на площадке нет, и не будет. Экология стоит у нас на первом месте. Мы понимаем, что ВАСХНИЛ особая территория, и что ценен он именно чистым воздухом. Поэтому мы не строим по-старинке, когда все рабочие процессы под открытым небом.

В ноябре прошлого года мы начали готовить стройплощадку под первую очередь проекта «Пшеница», в том числе начали возводить временный стройгородок. В нём, в закрытых модулях будем производить крупные элементы строительных конструкций. Мы ставим временные мобильные цеха, и 80 % работы делаем под крышей. За счёт такого подхода мы перераспределяем стоимость строительства и тем самым повышаем качество жилья, сокращаем сроки строительства и снижаем негативное влияние на окружающую среду. Используя закрытый контур, мы минимизируем дискомфорт жителей поселка от соседства со стройкой, снижаем уровень шума. У нас есть система вентиляции с очисткой, она сведёт к минимуму выбросы пыли и грязи. Отходы производства мы сможем запускать в повторный цикл на переработку, то есть строительного мусора у нас будет существенно меньше. Мы планируем оптимизировать логистику примерно на 30 %. Ещё один немаловажный нюанс: коммуникации у нас свои. Нагрузка на сети посёлка не ляжет. Плюс солнечные батареи установим – дополнительная энергия. Канализация – автономная, с системой рециклинга вод, проходящих через производственную часть.

Когда строительство жилого массива будет завершено, временные модули строительного городка будут разобраны. На территории Краснообска они не останутся. Зато останутся здесь 30 крупномерных деревьев, закупленных в германском питомнике и уже готовых к посадке на территории "Пшеницы"».

Финансовый аргумент

Главное требование протестующих – отозвать разрешение на строительство, полученное Сибакадемстроем. Сделать это рекомендует и новый глава района Андрей Михайлов. Однако в министерстве строительства региона отвечают, что законных оснований для такого отзыва нет. Застройщик ничего не нарушал. Если нарушения появятся, жители могут подать жалобу в соответствующие инстанции. Меры будут приняты. Так что пока глава посёлка Юрий Саблин стройку держит на контроле, но конфликт не поддерживает.

«Сделаем отзыв без законных оснований, – комментируют ситуацию в администрации посёлка Краснообск, – застройщик подаст в суд: и разрешение получит, и возмещение издержек потребует с муниципалитета».

А где их взять? Экологичная жизнь требует денег. Бюджет посёлка идёт в том числе и на то, чтобы было чисто и зелено. Большим размером поселковая казна похвастать не может – всего 144 млн в год. И любые вливания в неё дороги. В том числе та самая арендная плата от Сибакадемстроя. Она уже давно освоена посёлком. А в случае, если застройщика «попросят» с территории, деньги, которые он затратил на проект, придется вернуть. Каким образом? На этот вопрос ни местные власти, ни протестующие ответить не могут.