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Жена Павла Прилучного заявила, что актёр её избил и выгоняет с детьми на улицу

сегодня 18:54

Фото из Instagram

Агата Муцениеце заявила, что муж избил её и выгоняет с детьми на улицу во время пандемии коронавируса; актриса в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны Павла Прилучного и передала привет Джигану.

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с шокирующим признанием с Instagram-аккаунта своей матери. По словам артистки, пьяный супруг поднимает на неё руку

«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы – Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довёл детей до слёз. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру. Я не могу это не выложить, так как у меня нет другого оружия, кроме публичности», – сказала Муцениеце, после чего расплакалась.

По словам артистки, Прилучный уже 10 дней не просыхает, пьёт алкоголь в немереных количествах.

«Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Вот такой человек Павел. Привет Джигану, как говорится», – сквозь слезы посмеялась Агата.

Напомним, в конце февраля актёр Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили, что разводятся.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Павел прилучный

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