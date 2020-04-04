«Антикоронавирусный» рацион представил минздрав России

сегодня 11:51 Поделиться

Фото pixabay.com

Минздрав разработал рацион для людей, которые находятся на самоизоляции или карантине; он поможет защититься отнеблагоприятных факторов.

Специализированный рацион, созданный специально для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или на карантине в домашних условиях, разработан и скоро станет доступен. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на главного внештатного диетолога минздрава России, академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Виктор Тутельян.

"Нами уже разработан специализированный анти-COVID-19 рацион для лиц, находящихся в режиме самоизоляции и на карантине в домашних условиях. Почему это важно? Потому что для того, чтобы защититься изнутри, мы должны обеспечить организм полноценным питанием, мы должны обратить внимание на эту стрессовую ситуацию, и, конечно, повысить свой адаптационный потенциал и защищенность против неблагоприятных факторов окружающей среды. Питание должно и может это делать", — сказал Тутельян.

По словам учёного, новый семидневный рацион будет включать в себя традиционные продукты, комплекс витаминов и минералов, а также специализированные обогащенные продукты со сниженной калорийностью.

"В ближайшее время он будет доступен на сайте института питания, федерального центра питания и безопасности пищи, он будет на сайте Роспотребнадзора", — рассказал Тутельян.

Напомним, учёные дали прогноз о завершении пандемии коронавируса в России.