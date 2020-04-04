«Биг-бэнд Владимира Толкачёва» из филармонии: онлайн-трансляция на Сиб.фм

сегодня 19:26 Поделиться

Фото предоставлено Новосибирской областной филармонией

В субботу, 11 апреля, в рамках цикла «Открытая филармония» состоится онлайн-трансляция концерта Биг-бэнда Владимира Толкачёва; Сиб.фм предлагает посмотреть его на сайте.

В режиме всеобщей самоизоляции учреждения культуры Новосибирской области приготовили трансляцию онлайн-мероприятий. Это сделано для того, чтобы жители не только Новосибирска и области, но и других городов провели вечер дома со своими родными и близкими.

В субботу, 11 апреля, коллектив Новосибирской областной филармонии предлагает послушать концерт Биг-бэнда Владимир Толкачёва.

Коллектив был создан в 1985 году из студентов Новосибирской государственной консерватории. Несколько лет он назывался «Евросиб Интернешинел». С 1994 года оркестр входит в состав Новосибирской государственной филармонии.

Оркестр работает в самых разных жанрах. Одним из направлений его деятельности является музыка свободной формы – это 40-минутные вариации В. Толкачёва на тему Дж. Гершвина «Summertime», «Концерт для оркестра» В. Чекасина. Биг-бэнд также осуществляет крупные проекты: постановка джазовой концертной версии оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» с американскими певцами, хором и струнным оркестром; первое в России исполнение «Шекспир-сюиты» Эллингтона-Стрейхорна; исполнение программы из произведений Глазунова и Стравинского с участием музыкантов академического симфонического оркестра и другие.

Биг-бэнд принимал участие в более, чем 30 международных джазовых фестивалях: Пори и Иматра (Финляндия), Монтрё (Швейцария), Вьен и Межев (Франция), Ганновер (Германия); дважды по 4 вечера выступал в Париже в знаменитом джаз-клубе Лайонела Хемптона.

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм организовал трансляцию из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм опубликовал программу онлайн-трансляций новосибирских учреждений культуры.