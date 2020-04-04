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Более 13,5 тысяч заболевших коронавирусом: список регионов с новыми случаями заболевания

сегодня 15:49

Скриншот с сайта стопкоронавирус.рф

В России подтверждены 1667 новых случаев заболевания COVID-19; всего незаражёнными в России остались 2 региона.

За минувшие сутки в России новые случаи коронавирусной инфекции подтверждены лабораторно в 49 регионах:

Москва — 1030

Московская область — 152

Санкт-Петербург — 80

Нижегородская область — 33

Брянская область — 26

Республика Дагестан — 26

Республика Башкортостан — 25

Республика Татарстан — 23

Ульяновская область — 22

Курская область — 21

Красноярский край — 21

Рязанская область — 17

Ставропольский край — 14

Краснодарский край — 13

Свердловская область — 13

Республика Калмыкия — 9

Ростовская область — 9

Ямало-Ненецкий АО — 9

Чеченская Республика — 8

Тюменская область — 8

Алтайский край — 8

Тверская область — 7

Чувашская Республика — 7

Новосибирская область — 7

Владимирская область — 6

Калужская область — 6

Кировская область — 6

Челябинская область — 6

Орловская область — 5

Ленинградская область — 5

Волгоградская область — 5

Камчатский край — 5

Смоленская область — 4

Липецкая область — 3

Калининградская область — 3

Кабардино-Балкарская Республика — 3

Республика Хакасия — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Приморский край — 3

Ивановская область — 2

Иркутская область — 2

Амурская область — 2

Вологодская область — 1

Самарская область — 1

Саратовская область — 1

Республика Бурятия — 1

Кемеровская область — 1

Хабаровский край — 1

Севастополь — 1

Среди регионов Сибири антилидером оказался Красноярский край, где вирус подтверждён сразу у 21 пациента.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

коронавирус

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