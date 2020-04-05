Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Больше месяца пациенты после излечения коронавируса могут быть опасны

сегодня 05:54

Фото с сайта pixabay.com

После выздоровления, пациенты могут быть переносчиками коронавируса ещё как минимум пять недель; чем тяжелее случай, тем дольше они выделяют инфекцию в окружающую среду.

После исчезновения всех клинических признаков пациенты, излечившиеся от коронавирусной инфекции могут выделять возбудитель в окружающую среду как минимум ещё пять недель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семенова.

По его словам, чем тяжелее пациент переносит заболевание и находится в тяжёлом состоянии, тем дольше он может выделять коронавирусную инфекцию в окружающую среду. В течение пяти недель после исчезновения клинических признаков болезни пациенты в критическом состоянии могут выделять возбудителей.

Напомним, 11 апреля стало известно, что вакцину от коронавируса от НПО «Вектор» будут испытывать 60 добровольцев.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

безопасность
испытания
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

82266
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
58962
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48469
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
39413
Сколько заболевших коронавирусом в Новосибирске, Омске и других городах России: данные на 5 апреля
30334
Коронавирус в России: последние новости к 6 апреля – около 5500 заболевших и новые меры борьбы с инфекцией
29134
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски
26773
Коронавирус: последние новости в мире к 11 апреля - 100 тысяч погибших и запрет на употребление в пищу собак