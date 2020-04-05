Больше месяца пациенты после излечения коронавируса могут быть опасны

сегодня 05:54 Поделиться

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После выздоровления, пациенты могут быть переносчиками коронавируса ещё как минимум пять недель; чем тяжелее случай, тем дольше они выделяют инфекцию в окружающую среду.

После исчезновения всех клинических признаков пациенты, излечившиеся от коронавирусной инфекции могут выделять возбудитель в окружающую среду как минимум ещё пять недель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семенова.

По его словам, чем тяжелее пациент переносит заболевание и находится в тяжёлом состоянии, тем дольше он может выделять коронавирусную инфекцию в окружающую среду. В течение пяти недель после исчезновения клинических признаков болезни пациенты в критическом состоянии могут выделять возбудителей.

Напомним, 11 апреля стало известно, что вакцину от коронавируса от НПО «Вектор» будут испытывать 60 добровольцев.