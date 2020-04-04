«Бывшие» - это сериал, который попадает точно в тебя

Размышления актёра Дениса Шведова о воспитании, психологических проблемах и участии в новом сезоне проекта

сегодня 13:00 Поделиться

Фото предоставлены телеканалом ТНТ

20 апреля на ТНТ начнется показ сериала «Бывшие» — драмы о непростых отношениях зависимых людей. Сразу за первым сезоном в эфир телеканала выйдет и второй, ранее не показанный на телевидении. Главную роль в сериале сыграл Денис Шведов. В интервью актер подробно рассказал о своем герое, действенных способах справиться с зависимостью и почему телезрители ни в коем случае не должны пропустить сериал «Бывшие».

- Расскажите историю вашего героя?

- Это история зависимого человека, который с помощью 12-шаговой программы избавляется от своих пристрастий. Он работает в реабилитационном центре психологом и встречается с пациенткой по имени Яна, роль которой исполняет Любовь Аксенова. После знакомства он понимает, что находится только на начальной стадии выздоровления и еще не готов к полноценному взаимодействию с миром. Его болезнь стала проявляться не только с точки зрения зависимости, но и в отношениях с родным братом и женщинами, которые его окружают. Благодаря встрече с Яной он понял, что не решена еще масса проблем.

- Но при этом Илья и сам помогает в реабилитационном центре другим людям?

- Один из механизмов 12-шаговой программы — ты отдаешь то, что когда-то получил. Все это основано еще на библейских принципах, и методика, как это ни странно, продолжает работать и в наше время.

- Вы как-то готовились к этой роли, изучали что-то по теме?

- Да, я готовился, например, могу посоветовать всем зрителям попробовать поискать видео с историями выздоравливающих людей, которые делятся своим опытом, рассказывают, какие инструменты нужно применять. Если написать сценарий по рассказам этих спикеров и принести продюсерам, то они точно скажут, что такого не бывает. Но когда ты слушаешь, то становится очевидно, что это правда, ты просто чувствуешь, как она исходит от этого человека. Это невероятные истории самых обычных людей, у которых получилось избавиться от зависимости, но не благодаря каким-то молитвам или заклинаниям, а с помощью действий, предложенных самой программой. Снято все, как правило на обычный телефон, никакого продакшна или сочной картинки. Видимо это как раз и подкупает, ты понимаешь, что происходящее реально.

- А вы сами когда-нибудь общались с психологами?

- Конечно, я считаю, что в нынешних реалиях без терапии сложно существовать. Особенно в творческих профессиях. Это помогает решать возникающие вопросы и если не находятся ответы, то вполне нормально попросить о помощи. Всем рекомендую.

- Как вы думаете, почему у нас в стране до сих пор предвзятое отношение к подобным специалистам?

- Ну да, ты же мужик, должен собрать волю в кулак и сам всех порвать.

- То есть без специалиста никак?

- Когда я понимаю, что уперся в стенку, достиг предела, после которого ничего не происходит, тогда обращаюсь за помощью. Может быть, набравшись опыта, и посвятив изучению несколько лет, и получится справиться с проблемой, но при этом есть шанс сломать себе половину жизни.

- Как вы относитесь к огромному количеству литературы, посвященной личностному росту? Из серии — удели этому 15 минут в день и через месяц ты обретешь уверенность...

- Вот именно, что после прочтения книги ты обретешь уверенность на эти самые 15 минут. Прочитал, чувствуешь подъем, а потом все проходит. Терапия же позволяет удерживать это состояние, благодаря применению специальных инструментов. Тем более, что они изначально есть у каждого человека. Специалисты убирают тот барьер, который не позволяет ими пользоваться. Каждый может помочь самому себе, увидеть проблемные моменты и применить тот инструмент, который поможет тебе быть счастливым.

- Если вернуться к сериалу, то ваш герой Илья постоянно прикрывает своего брата, а отец Яны ни в чем не отказывает своей дочери. Не кажется ли, что это медвежья услуга с их стороны?

- Это одна из фундаментальных проблем в нашей стране — вопросы воспитания. В СССР это понятие отсутствовало как таковое. Сейчас это возрождается, и я пробую проходить всё поэтапно вместе со своими детьми. Здесь вопрос границ, понимание — куда я могу пускать или как далеко могу переходить границу другого человека. На первый взгляд это простейшая вещь, но одновременно — один из краеугольных камней, на которых базируются взаимоотношения в семье. Если говорить проще, то это как, прежде, чем войти в комнату к своей трехлетней дочке, нужно постучаться. Это простые шаги, которые в будущем дадут ощущение границ. В нашем сериале отсутствие у героев этих самых границ как раз и выражается в скандалах и конфликтах.

- Илья, вроде бы, положительный персонаж. Но в чем вы видите его главные недостатки?

- У него отсутствуют навыки здоровых взаимоотношений, да и попросту навыки жизни. Он, как ребенок, который не может выстроить причинно-следственную связь. Илья вырос, но не научился ориентироваться, полагается только на чувства, которые его приводят к той коллизии, которую зритель увидит на экране.

- Вы смотрите проекты с собственным участием как профессионал или как зритель?

- Актеры, в своем большинстве, смотрят фильмы и сериалы только как зрители. Есть некоторые мои коллеги, которым нечем заняться и они критически подходят к просмотру: «Ну, вы понимаете, здесь, мне кажется, недостаточно сыграно...». Блин! Зачем это все обсуждать? Бывает, вижу сцену со своим участием и понимаю, что сыграть надо было немного по-другому, и тогда я испытываю небольшую досаду. Хотя, раньше, например, вообще не мог смотреть проекты со своим участием. Даже собственный голос не мог слушать. А сейчас я принимаю себя: ну да, бывает вижу что-то хреновое. Значит какие-то процессы внутри всё же происходят.

- «Бывших» смотрели?

- Да, смотрел, хотя это было давно и не всё хорошо помню. Одна из главных творческих задач, стоявшая передо мной в этой работе, попытаться выглядеть по-другому. Эта роль стала чем-то вроде проверки моих профессиональных навыков.

Я даже специально похудел к этой роли, а потом настолько увлёкся, что в течение полутора лет после окончания съемок сидел на сыроедении.

- Чем на ваш взгляд сериал «Бывшие» примечателен? Почему его обязательно стоит смотреть?

- Знаете, если в двух словах пересказать сюжет, то может создаться впечатление, что проект не представляет из себя ничего особенного, — включу-ка я лучше Netflix. Но, когда начинаешь смотреть то, осознаешь, что снято, сыграно, срежиссировано всё таким образом, что попадает точно в тебя. Создается впечатление, что всё происходит если не с тобой, то где-то рядом, с твоими знакомыми, друзьями или близкими. История интересна своей жизненностью, простотой, ощущением того, что это не сценарий, а реальность, в которой ты или косвенно участвуешь или наблюдаешь, находясь где-то поблизости. Да, безусловно, можно в очередной раз вспомнить социальные проблемы, про полную жопу в стране с наркотиками, обозначить посыл, сверхидею... Но зрителю же важно просто что-то почувствовать, и наш сериал предоставляет эту возможность сполна. Это сложно описать словами, уложить в какие-то штампы и характеристики, ты смотришь, и либо это есть и чувствуешь, либо нет. Всё на ощущениях... В любом случае, несмотря на то, что это серьезная тема, мы не грузим зрителя.