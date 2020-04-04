Число заражённых коронавирусом в Новосибирске выросло до 28 человек: что известно о последних заболевших
Фото минздрава НСО
В Новосибирске за сутки выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусом; общее число больных – 28 человек.
В Новосибирске за последние сутки подтвердили ещё семь случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает оперативный штаб, из семи новых пациентов – пять женщин и двое мужчин.
В трёх случаях новосибирцы привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара. Ещё трое пациентов заболели после контакта с ранее выявленными пациентами. Одна женщина никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.
В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 11 апреля госпитализировано 59 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них у 18 человек диагноз лабораторно подтвержден.
Напомним, в России осталось всего два региона, где не выявлено случаев коронавируса.
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