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Число заражённых коронавирусом в Новосибирске выросло до 28 человек: что известно о последних заболевших

сегодня 09:59

Фото минздрава НСО

В Новосибирске за сутки выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусом; общее число больных – 28 человек.

В Новосибирске за последние сутки подтвердили ещё семь случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, из семи новых пациентов – пять женщин и двое мужчин.

В трёх случаях новосибирцы привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара. Ещё трое пациентов заболели после контакта с ранее выявленными пациентами. Одна женщина никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 11 апреля госпитализировано 59 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них у 18 человек диагноз лабораторно подтвержден.

Напомним, в России осталось всего два региона, где не выявлено случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Новосибирск
коронавирус
новые случаи

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