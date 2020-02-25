«Держите кулачки, надеюсь, мы переживем эту ночь»: Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии

сегодня 12:17 Поделиться

Фото "Обозреватель.ру"

Агата Муцениеце, которая в феврале объявила о разводе с 32-летним Павлом Прилучным, обвинила мужа в домашнем насилии; актриса записала видеообращение.

Бывшая жена Агата Муциниеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии. Актриса записала видеообращение, в котором рассказала, что во время вынужденной изоляции супруг злоупотребляет алкоголем и поднимает на неё руку.

«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довёл детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии нас выгоняет из дома», — сообщает актриса своим подписчикам.

По словам Муцениеце, Прилучный «десять дней не просыхает», пьёт алкоголь в неограниченных дозах.

«Держите кулачки, надеюсь, мы переживем эту ночь. Ну я не могу не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что такой вот человек Павел. Представляете?», — добавляет Муцениеце.

Брак актёров ещё не расторгнут, поэтому на время карантина они остались под одной крышей.

Напомним, в феврале Прилучный заявил, что, несмотря на развод у них с Муцениеце остаются дружественные отношения.