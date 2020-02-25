Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Держите кулачки, надеюсь, мы переживем эту ночь»: Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии

сегодня 12:17

Фото "Обозреватель.ру"

Агата Муцениеце, которая в феврале объявила о разводе с 32-летним Павлом Прилучным, обвинила мужа в домашнем насилии; актриса записала видеообращение.

Бывшая жена Агата Муциниеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии. Актриса записала видеообращение, в котором рассказала, что во время вынужденной изоляции супруг злоупотребляет алкоголем и поднимает на неё руку.

«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довёл детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии нас выгоняет из дома», — сообщает актриса своим подписчикам.

По словам Муцениеце, Прилучный «десять дней не просыхает», пьёт алкоголь в неограниченных дозах.

«Держите кулачки, надеюсь, мы переживем эту ночь. Ну я не могу не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что такой вот человек Павел. Представляете?», — добавляет Муцениеце.

Брак актёров ещё не расторгнут, поэтому на время карантина они остались под одной крышей.

Напомним, в феврале Прилучный заявил, что, несмотря на развод у них с Муцениеце остаются дружественные отношения.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

карантин
домашнее насилие
Прилучный

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

77896
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
58298
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49550
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля
48314
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45593
Убрать из эфира рекламу деликатесов: ЛДПР предложила телеканалам пересмотреть наполнение рекламных блоков на время самоизоляции
39189
Сколько заболевших коронавирусом в Новосибирске, Омске и других городах России: данные на 5 апреля
33661
Как вернуть деньги за билеты авиакомпании «Победа»: официальный комментарий