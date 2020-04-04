Для борьбы с коронавирусом в Красноярском крае установят пропускные пункты

сегодня 08:27 Поделиться

Фото "МК Красноярск"

В Красноярском крае вводится пропускной режим; проехать через КПП смогут только жители с местной пропиской или тех, кто едет на работу.

В Красноярском крае вводятся ограничения на въезд из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор.

Ограничения введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.

«С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом», — говорится в указе.

Проехать через КПП смогут и те граждане, кто отправляется на работу.

Ограничения вступают в силу сегодня, 11 апреля.

Напомним, 10 апреля в Москве ввели пропускной режим.