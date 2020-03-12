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Экс-чиновник из Бийска пойдёт под суд за плохо построенные дома

сегодня 11:38

Фото издания "Деловой Алтай"

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела на бывшего заместителя мэра Бийска; чиновника обвиняют в превышении полномочий.

Следственный комитет по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя мэра Бийска Дмитрия Маслюка. Он обвиняется в превышении должностным лицом своих полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий.

По данным следствия установлено, что между администрацией города Бийска и одним из ООО был заключён договор строительства трёх домов по программе переселения из аварийного жилья по улице Спекова. Должностными лицами муниципального образования процесс строительства жилья не контролировался, а по его завершению дома с явными нарушениями всех норм были приняты на баланс города.

«Неоднократные обращения жильцов в различные органы государственной и муниципальной власти не принесли никаких результатов – граждане, большинство из которых относится к незащищенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, дети) на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях», — говорится на сайте Следкома.

Обвиняемый своей вины не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. В целях обеспечения гражданского иска следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более девяти миллионов рублей.

Напомним, в марте в Новосибирске завели уголовное дело на экс-начальника управления нормативно-правовой работы мэрии по статье «получение взятки».

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Следственный комитет
Бийск
уголовное дело
Алтайский край

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