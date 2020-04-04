Где в России нет коронавируса: осталось всего два региона
Фото pixabay.com
Первый случай коронавируса выявили в Ненецком автономном округе; осталось два региона, где нет заболевания.
В Ненецком автономном округе выявили первый случай заболевания коронавирусом. До последнего времени он оставался одним из трёх регионов, где н было заболевания.
Как сообщает администрация НАО, коронавирус подтвержден у жителя Нарьян-Мара. Он прибыл в регион из Санкт-Петербурга 9 апреля. Его госпитализировали.
«Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми контактировал инфицированный человек. Кроме того, устанавливаются лица, которые летели вместе с этим пассажиром на одном рейсе»,— говорится в сообщении пресс-службы администрации НАО.
Коронавирус на данный момент не зарегистирован в Республике Алтай и на Чукотке.
Напомним, в России из-за коронавируса умерли 102 человека.
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