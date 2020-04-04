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Где в России нет коронавируса: осталось всего два региона

сегодня 09:49

Фото pixabay.com

Первый случай коронавируса выявили в Ненецком автономном округе; осталось два региона, где нет заболевания.

В Ненецком автономном округе выявили первый случай заболевания коронавирусом. До последнего времени он оставался одним из трёх регионов, где н было заболевания.

Как сообщает администрация НАО, коронавирус подтвержден у жителя Нарьян-Мара. Он прибыл в регион из Санкт-Петербурга 9 апреля. Его госпитализировали.

«Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми контактировал инфицированный человек. Кроме того, устанавливаются лица, которые летели вместе с этим пассажиром на одном рейсе»,— говорится в сообщении пресс-службы администрации НАО.

Коронавирус на данный момент не зарегистирован в Республике Алтай и на Чукотке.

Напомним, в России из-за коронавируса умерли 102 человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Россия

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