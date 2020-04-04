Коронавирус: последние новости в мире к 11 апреля - 100 тысяч погибших и запрет на употребление в пищу собак

сегодня 03:30 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Пандемия коронавируса в мире вновь ставит печальные рекорды; сортировка заболевших в Швеции, повторное заражение 90 человек в Южной Корее, нежелание Трампа признавать свою ошибку.

К 11 апреля в мире насчитывается уже свыше 1,62 миллиона заражённых. Невероятные масштабы распространения вируса в США и Европе заставляют страны мира всё больше изолироваться от соседей, а граждан внутри страны не выпускать из домов. Всего 370 тысяч человек смогли справиться с болезнью. Лидерами по вылеченным пациентам стали Испания и Германия.

Первые 100 тысяч

По данным Коронавирус-монитора, в мире от COVID-19 скончались 100 167 человек. Прирост за сутки составил почти 5 тысяч по всему миру. При этом более 1300 человек скончались в США и более 1000 — в Великобритании, более 500 — в Испании и Италии и почти 500 — в Бельгии. Наибольший процент смертей относительно количества заражённых зафиксирован в Великобритании — 13%. Для сравнения, в США на более чем 470 тысяч заражённых приходится всего 3,75% смертей.

Трамп неверующий

Президент США Дональд Трамп назвал фейком сообщение о том, что власти страны знали о распространении нового вируса в Китае в ноябре. Американский телеканал сообщил, что сотрудники американской разведки в конце ноября 2019 года предупреждали власти США о вспышке коронавируса в Ухане. По словам источников, данные о заболевании были подробно изложены в докладе Национального центра медицинской разведки, который был основан на результатах анализа перехваченных данных и спутниковых изображений. Источник сообщил, что Трамп ежедневно получал информацию о развитии ситуации. Президент Штатов в этот раз был сдержан в высказываниях и лишь прокомментировал, что телеканал ошибается, распространяя ложную информацию.

Переоценка ценностей

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что США и Китай не могут служить образцом для Европы в борьбе с пандемией коронавируса. В Китае боролись с эпидемией слишком авторитарно, в США, наоборот, недооценили масштаб опасности. Маас выразил надежду, что США на фоне кризиса с коронавирусом переосмыслят свой подход к международным отношениям. Ведь именно из-за агрессивной торговой политики страна оказалась не готова к встрече с вирусом и внесла свой вклад в нехватку средств защиты в стране. В какой-то мере Германия может позволить себе мировые оценки, ведь при заболеваемости почти 120 тысяч человек, в стране скончались всего 2,6 тысяч заразившихся.

Искусственный отбор в действии

Швеция может ожидать ужасных цифр по смертности, считает врач Ингве Густафсон. И многих смертей ещё можно избежать, если пересмотреть отношение к лечению заболевания. Врач раскритиковал "сортировку", которой занимаются сотрудники служб здравоохранения. Они разделяют людей в соответствии с их шансами выжить, из-за чего, по словам Густафсона, пожилых пациентов не госпитализируют, а лечат либо на дому, либо в домах престарелых. И именно дома престарелых стали настоящими рассадниками коронавируса, потому что за передвижениями пациентов никто не следит. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелль уже опроверг слова врача, сообщив, что смертность в стране держится сейчас на уровне аналогичного периода прошлого года.

Снова не здоровы

10 апреля агентство «Ренхап» сообщило о вновь заболевших жителях Южной Кореи — всего 91 человек. Все не так давно были отпущены из карантина домой после перенесённого заболевания. Ранее считалось, что организм формирует устойчивый иммунитет к COVID-19 и заболеть им снова невозможно. Пока у врачей два варианта: либо это новое заражение, либо недолеченное старое. Специалисты склоняются именно ко второму варианту, потому что все пациенты были выписаны из больницы не так давно.

Собаки вслед за кошками

Власти Китая хотят запретить употреблять в пищу собак. Ранее такой запрет был наложен на кошек. Оба запрета вызваны распространением коронавирусной инфекции, которая впервые была обнаружена на рынке в Ухане, где шла торговля мясом диких животных. Минсельхоз страны опубликовал список животных, которые считаются пригодными для использования в качестве домашнего скота: свиньи, коровы, цыплята и овцы, а также «особый скот», такой как несколько видов оленей, альпаки и страусы. Уточняется, что лис, норок и енотов содержать можно, но не ради мяса. В пояснении к документу говорится, что собаки давно из домашнего скота перешли в ранг домашних животных во всём мире, поэтому их стоит исключить из списка пригодных в пищу животных. обсуждение инициативы пройдёт 8 мая.