Коронавирус в Новосибирске – семь новых случаев за последние сутки: сообщение оперативного штаба на 9:00 11 апреля

сегодня 09:50 Поделиться

Фото Сиб.фм

В Новосибирске выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом; об этом сообщил оперативный штаб.

По данным оперативного штаба на 9 утра 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество подтвержденных случаев в регионе достигло 28. Выздоровели 10 пациентов.

Из семи новых пациентов – пять женщин и двое мужчин. Три случая завозные – Москва, Сочи и Краснодар. Три – контакты с инфицированными, выявленными раньше. Одна пациентка никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 7 детей с легкими признаками ОРВИ, они приехали из Москвы, Сочи, Индонезии или контактировали с инфицированными коронавирусом. Выписали трех пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 17 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 11 апреля госпитализировано 59 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них у 18 человек диагноз лабораторно подтвержден. Накануне еще 2 пациента выписаны после отрицательного результата контрольного теста на коронавирус.