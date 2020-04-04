Коронавирус в Новосибирске: последние данные на 19:00 11 апреля – смягчение режима самоизоляции и семь новых случаев

сегодня 20:56 Поделиться

Фото предоставлено Оперативным штабом Новосибирской области

В Новосибирской области на 19:00 субботы 11 апреля зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусной инфекции; данные опубликовал оперативный штаб региона.

На 19:00 субботы, 11 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Самому молодому пациенту 22 года, самому пожилому – 63. При этом коронавирусом болеет 15 новосибирцев младше 45 лет. С наблюдения сняты 8539 жителей региона, а 1938 продолжают наблюдаться.

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявлено ещё семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. В трёх случаях болезнь была завезена из других регионов: Краснодара, Москвы и Сочи. Столько же случаев выявлено у пациентов ранее контактировавших с заболевшими. Ещё одна женщина ни с кем не контактировала и за пределы региона не выезжала.

При этом в детскую инфекционную больницу №3 госпитализировали семерых детей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все они вернулись из других городов или контактировала с заболевшими взрослыми.

Уже ближе к вечеру на сайте правительства Новосибирской области был опубликован текст постановления о смягчении режима всеобщей самоизоляции введённого ещё 3 апреля. Теперь в список предприятий и организаций вошли предприятия, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки.

Напомним, 11 апреля в России зарегистрировано ещё 1667 случаев заболевания коронавирусом.