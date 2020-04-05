Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии

вчера 22:49 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Пик эпидемии коронавирусной инфекции может произойти в ближайшее время: число больных превысило 13,5 тысячи человек, а умерших уже более 100 человек; самые важные новости о COVID-19 в обзоре событий на Сиб.фм.

На 11 апреля в России подтвердили 13584 случая коронавирусной инфекции. За сутки выявили 1667. Умерли 106 человек, а 1045 выздоровели.

Больше всего заболевших – 499 выявили в Москве. В Санкт-Петербурге -74, в Московской области 69.

Парад Победы-2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, обязательно будут.

«Я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно», — заверил пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. В настоящее время ни по параду Победы, ни по шествию «Бессмертный полк» ещё не приняты.

Несоблюдение режима

Министр здравоохранения Михаил Мурашко упрекнул жителей России в том, что они не соблюдают режим самоизоляции. В частности он связан с этим рост заболеваемости коронавирусной инфекции в последние дни.

По словам Михаила Мурашко не стоит не дооценивать принимаемые меры правительством России.

Он также предположил, когда в стране наступит пик эпидемии. По его словам, есть несколько сценариев развития эпидемии. По одному из них пик будет летом, по другому – более жёсткому, в ближайшее время. Кроме того, по итогам недели возможно усиление по ужесточению мер для населения.

Вакцина от коронавируса

Учёные из новосибирского Кольцово, где работает научный центр «Вектор» готовы начать клинические испытания вакцины от коронавируса. Уже сформирован список из 60 добровольцев.

Как пояснил генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов к ним поступило очень много обращений от тех, кто желает стать добровольцем. Заявки приходили не только от жителей Новосибирска и области, но и других регионов.

Принцип создания вакцин отличается подходом. Например, китайская основана на живом вирусе, который инактивируется. В России учёные взяли за основу последовательность, которая кодирует шип у вирусной частицы, из множества которых образуется корона.

Учёные из «Вектора» готовы приступить к испытанию вакцины уже в мае.

Коронавирус и погода

Эпидемия коронавируса влияет и на прогноз погоды. Российские синоптики, как и учёные из других стран, больше не могут использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков, которыми снабжены самолёты, из-за приостановки полетов в связи с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

На борту зарубежных самолетов установлены приборы, которые на эшелоне считывают такие характеристики атмосферы, как температура, влажность, ветер и давление. Самолёты бороздят воздушное пространство, и метеорологи имеют полное представление, что происходит в небе...

Ограничение на въезд

В Красноярском крае утверждены места размещения контрольных пунктов на территории с особым режимом. Всего в регионе будет установлено 11 КПП. Все мероприятия должны быть завершены до 15 апреля.

Ограничения введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе сёлах.

Смягчение режима

Глава Новосибирской области Андрей Травников 11 апреля подписал постановление о внесении изменений в документ от 3 апреля, который касается работы предприятий и учреждений на период самоизоляции. Вслед за строительной отраслью и промышленными предприятиями с 13 апреля могут начинать работать растениеводческие и животноводческие хозяйства, складские комплексы, а также множество организаций в сфере услуг.

Свою деятельность возобновляют организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки.

Напомним, 11 апреля в России назвали оптимистичный срок завершения эпидемии.