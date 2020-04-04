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Коронавирус за сутки унёс жизни восьми пациентов в Москве

сегодня 09:22

Фото pixabay.com

Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти ещё восьми пациентов; у них был подтверждён диагноз коронавирус.

В Москве, по данным оперативного штаба, за сутки умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Возраст умерших — от 39 до 84 лет. У всех пациентов были сопутствующие заболеваний.

«Среди них — гипертония, ХОБЛ, атеросклероз, пиелонефирит. У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом»,— говорится в сообщении московского оперативного штаба в Telegram-канале.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве составляет 58 человек.

Напомним, в Москве из-за коронавируса ввели пропускной режим.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Москва
умерли пациенты

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