Коронавирус за сутки унёс жизни восьми пациентов в Москве
Фото pixabay.com
Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти ещё восьми пациентов; у них был подтверждён диагноз коронавирус.
В Москве, по данным оперативного штаба, за сутки умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Возраст умерших — от 39 до 84 лет. У всех пациентов были сопутствующие заболеваний.
«Среди них — гипертония, ХОБЛ, атеросклероз, пиелонефирит. У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом»,— говорится в сообщении московского оперативного штаба в Telegram-канале.
Общее количество умерших от коронавируса в Москве составляет 58 человек.
Напомним, в Москве из-за коронавируса ввели пропускной режим.
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