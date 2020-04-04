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Коронавирусная инфекция подтверждена ещё у одного жителя Кузбасса

сегодня 22:07

Фото с сайта pixabay.com

Одиннадцатый случай коронавирусной инфекции подтвердили в Кемеровской области; три пациента выздоровели.

В Кемеровской области выявили ещё одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 11 человек. Троих уже выписали из больниц. Пор данным оперативного штаба Кемеровской области на самоизоляции находится 3994 жителя Кузбасса. Их разместили в обсерваторах, медицинских стационарах и на домашнем карантине.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв обратился к жителям Кузбасса. В своём выступлении глава региона объявил о продлении режима самоизоляции до 19 апреля. Однако часть предприятий будет работать. Это касается, прежде всего, организаций, расположенных в отдельно-стоящих зданиях.

Он также попросил не выходит без надобности на улицу, особенно это качается пожилых людей.

Напомним, 11 апреля в Новосибирске выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

эпидемия
Кемеровская область
коронавирус

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