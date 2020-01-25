Коронавирусу назло: режим самоизоляции не смог помешать свадьбе в Новосибирске

сегодня 18:10 Поделиться

Скриншоты с камер видеонаблюдения

Счастливая пара устроила фотосессию у оперного театра в полном одиночестве; фото обещают быть особенными.

Внимательные новосибирцы стали невольными свидетелями на свадьбе двух влюблённых в Новосибирске. На камерах видеонаблюдения в центре города была замечена счастливая пара и фотограф, которые проводили фотосессию в пустом городе. фотосессия проходила по всем правилам, с белым пышным платьем у невесты и костюмом у жениха. Не будет только на кадрах гостей, да и людей на городских улицах.

Отметим, что формально свадьбы не запрещены в режиме самоизоляции. Однако пары должны присутствовать на регистрации брака без гостей. Торжество проводить тоже не рекомендуется. Ранее всем желающим и подавшим заявление парам было предложено перенести по возможности регистрацию брака на дни после 30 апреля.

Такая свадебная церемония и фотосессия уж точно запомнится на всю жизнь. Как и тем парам, которые решили связать свою судьбу в красивую дату 20.02.2020. Напомним, таких желающих было 90 пар в Новосибирске.