Министр здравоохранение упрекнул россиян за несоблюдение режима самоизоляции

сегодня 20:08 Поделиться

Фото с сайта russiaedu.ru

В разгар эпидемии короноварисной инфекции у россиян накопилось масса вопросов; министр здравоохранения ответил Михаил Мурашко лично ответил на самые важные.

В интервью ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко упрекнул жителей России в том, что они не соблюдают режим самоизоляции. В частности он связан с этим рост заболеваемости коронавирусной инфекции в последние дни.

По словам Михаила Мурашко не стоит не дооценивать принимаемые меры правительством России.

«Все ограничительные меры предпринимаются для уменьшения нагрузки и на медицинские организации, и на уменьшение числа заболевших. Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жесткий карантин, блокировка любой активности, но это другого порядка меры», — сообщил министр.

Он также оценил, когда в стране наступит пик эпидемии. По его словам, есть несколько сценариев развития эпидемии. По одному из них пик будет летом, по другому – более жёсткому, в ближайшее время. Кроме того, по итогам недели возможно усиление по ужесточению мер для населения.

Напомним, 10 апреля молодая пара из Новосибирска устроила фотосессию возле Театра оперы и балета.