Московская область вводит пропускной режим вслед за столицей

сегодня 01:11 Поделиться

Фото из Instagram Андрея Воробьёва

Власти Московской области последовали примеру Собянина; со следующей недели там будет вводиться пропускной режим.

В Подмосковье со следующей недели начнёт действовать пропускной режим. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Своё видеообращение он опубликовал после указа мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил о введении спецпропусков в столице.

Андрей Воробьёв заявил, что в области будет усилена работа ГИБДД, Росгвардии, полиции. Они будут задавать гражданам вопросы о цели выхода из дома, добавил губернатор.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении с ближайшего понедельника системы спецпропусков. По словам градоначальника, режим будет начинать действовать постепенно. Первым этапом стане введение пропусков для работы. Вторым — для походов в магазин и так далее. Дальнейшие ужесточения будут оглашаться дополнительно.

Напомним, полный список ограничений, которые вводят в Москве со следующей недели, можно прочитать здесь.