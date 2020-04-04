Московская область вводит пропускной режим вслед за столицей
Фото из Instagram Андрея Воробьёва
Власти Московской области последовали примеру Собянина; со следующей недели там будет вводиться пропускной режим.
В Подмосковье со следующей недели начнёт действовать пропускной режим. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Своё видеообращение он опубликовал после указа мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил о введении спецпропусков в столице.
Андрей Воробьёв заявил, что в области будет усилена работа ГИБДД, Росгвардии, полиции. Они будут задавать гражданам вопросы о цели выхода из дома, добавил губернатор.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении с ближайшего понедельника системы спецпропусков. По словам градоначальника, режим будет начинать действовать постепенно. Первым этапом стане введение пропусков для работы. Вторым — для походов в магазин и так далее. Дальнейшие ужесточения будут оглашаться дополнительно.
Напомним, полный список ограничений, которые вводят в Москве со следующей недели, можно прочитать здесь.
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