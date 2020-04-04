На Западно-Сибирской железной дороге продолжается активная работа по предоставлению дистанционных сервисов и услуг грузоотправителям

сегодня 13:53 Поделиться

Фото с сайта РЖД

В связи с ограничениями, действующими в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, Западно-Сибирская железная дорога перешла на упрощенный порядок взаимодействия с клиентами по ряду ключевых процессов, связанных с перевозкой грузов и договорных отношений.

В марте 2020 года на Западно-Сибирской магистрали 93,1% заявок (более 14 тыс.) на перевозку грузов поданы с использованием электронной подписи. Оформлено более 122 тыс. электронных накладных (78,3% от общего числа).

На особом ежедневном контроле руководства дороги – вопросы бесперебойной отправки грузов из всех регионов магистрали, в том числе социально значимых. Так, за прошлый месяц погрузка продовольственных товаров производителей Западной Сибири превысила 45,9 тыс. тонн, что на 2,4% больше (на 1,1 тыс. тонн), чем в марте 2019 года. В частности, погружено почти 10,6 тыс. тонн растительного масла, 5,2 тыс. тонн макаронных изделий, около 300 тонн кондитерских изделий. Кроме того, в марте в 3 раза к уровню прошлого года выросла отправка железнодорожным транспортом из регионов Сибири овощей и картофеля, составив 1,7 тыс. тонн.

Напомним, что ранее ОАО "РЖД" были установлены понижающие коэффициенты на внутрироссийские перевозки широкого спектра грузов, в том числе зерновых культур и семян, муки и круп, макаронных и кондитерских изделий, сахара, соли, овощей, фруктов и соков, изделий текстильной и бумажной промышленности в универсальных крытых вагонах сборными повагонными отправками, состоящими из грузов 2 и 3 тарифного класса и на порожний пробег вагонов после выгрузки под погрузку непосредственно из-под таких перевозок.

Для минимизации личных контактов и в целях поддержки бизнеса установлен порядок автоматической пролонгации на 3 месяца договоров, заключаемых при организации перевозок с грузовладельцами и владельцами путей необщего пользования. Заключение новых договоров организовано с использованием сканированных копий документов. Пролонгированы истекающие в ближайший срок документы, необходимые клиентам для осуществления погрузо-разгрузочных работ. При необходимости первичная аттестация назначаемых работников грузоотправителей проводится с использованием аудио- и видеосвязи.

На электронной торговой площадке "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) появилась функция оплаты провозных платежей для транзитных грузов. Кроме того, отменено обязательное требование о предоставлении эскизов погрузки в вагоны для ряда грузов, в том числе гречи, других круп и грузов в крытых вагонах.

Напомним, РЖД предоставило скидки на перевозку социально значимых грузов в крытых вагонах.