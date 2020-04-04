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Названы города, где есть коронавирус в Алтайском крае

сегодня 10:45

Фото pixabay.com

В Алтайском крае за сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом; исследования проводил новосибирский центр «Вектор».

Новосибирский центр «Вектор» подтвердил наличие коронавируса ещё у восьми человек в Алтайском крае.

Пятеро новых пациентов заразились коронавирусом при контакте с ранее заболевшими. Среди новых пациентов с COVID-19 – один ребёнок.

Названы города, в которых выявлены новые случаи коронавируса:

Барнаул – 5 человек;

Павловск – 2 человека;

Заринск – 1 человек.

По данным регионального оперативного штаба на утро 11 апреля в Алтайском крае подтверждено 27 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, утром 11 апреля оперативный штаб сообщил о семи новых случаях коронавируса в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Алтайский край
коронавирус
новые случаи

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