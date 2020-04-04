Новосибирск: количество заболевших коронавирусом и последние новости на 13:00 11 апреля

сегодня 13:11 Поделиться

Фото оперативного штаба НСО

Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области достигло 28 человек; выздоровели 10 пациентов.

В Новосибирской области увеличилось количество пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб.

За последние сутки выявлено семь новых случаев коронавируса. В трёх случаях болезнь привезли из Москвы, Сочи и Краснодара.

Ещё трое пациентов заразились при общении с ранее заболевшими.

Одна женщина не выезжала за пределы региона и не имела контактов с больными.

В детскую больницу доставили семерых детей с подозрением на коронавирус. Они вернулись из Москвы, Сочи и Индонезии или контактировали с заболевшими взрослыми.

Лечение в инфекционной больнице проходят 59 пациентов с подозрением на коронавирус.

За прошедшие сутки ещё двое больных справились с коронавирусом и выписаны домой.

Напомним, учёные дали прогноз по завершению пандемии в России.