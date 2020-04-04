Новосибирск: количество заболевших коронавирусом и последние новости на 13:00 11 апреля
Фото оперативного штаба НСО
Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области достигло 28 человек; выздоровели 10 пациентов.
В Новосибирской области увеличилось количество пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб.
За последние сутки выявлено семь новых случаев коронавируса. В трёх случаях болезнь привезли из Москвы, Сочи и Краснодара.
Ещё трое пациентов заразились при общении с ранее заболевшими.
Одна женщина не выезжала за пределы региона и не имела контактов с больными.
В детскую больницу доставили семерых детей с подозрением на коронавирус. Они вернулись из Москвы, Сочи и Индонезии или контактировали с заболевшими взрослыми.
Лечение в инфекционной больнице проходят 59 пациентов с подозрением на коронавирус.
За прошедшие сутки ещё двое больных справились с коронавирусом и выписаны домой.
Напомним, учёные дали прогноз по завершению пандемии в России.
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