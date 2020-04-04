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От коронавируса в России умерли больше 100 человек

сегодня 09:35

Фото pixabay.com

По данным оперативного штаба в России число смертей от коронавируса превысило 100 человек; по данным на 10 апреля в Москве умерли восемь пациентов.

В России увеличилось количество пациентов, которые умерли из-за коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

По данным на 10 апреля в стране было зарегистрировано 94 летальных исхода из-за COVID-19.

С учётом данных из Москвы, где умерли ещё восемь пациентов, общее количество погибших от коронавируса составляет 102 человека.

За последние сутки в России было выявлено 1,8 тысяч новых случаев заболевания.

Напомним, из-за коронавируса в Москве вводится пропускной режим.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Россия
умерли пациенты

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