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«Парад Победы в России обязательно будет»: в Кремле рассказали, как коронавирус скорректирует программу праздничных мероприятий

сегодня 21:43

Фото с сайта wikipedia.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как будут проходить мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; решения будут приняты в зависимости от развития ситуации с коронавирусной инфекцией.

Меньше месяца осталось до празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что праздничные мероприятия, в том числе и парад Победы состоятся обязательно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу «Большая игра» на Первом канале.

«До сих пор, по состоянию на сегодня, никаких решений о переносе праздничных мероприятий: парада Победы, «Бессмертного полка» не принималось», — отметил Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что принятие решений зависит напрямую от развития ситуации с эпидемией коронавируса. При этом рассматриваются самые разнообразные варианты.

«Я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно», — заверил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков подчеркнул, что это будет 9 мая или позже, но будет обязательно. Потому что День Победы очень важен для россиян.

Напомним, 1 апреля в Кремле рассказали о планах на парад Победы 9 мая.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Кремль
коронавирус
75-летие Победы

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