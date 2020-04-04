Паводок близко: спасатели 5 часов откачивали грунтовые воды с придомовой территории в Новосибирске

сегодня 14:14 Поделиться

Фото с официальной страницы спасателей МАСС во "Вконтакте"

Спасатели МАСС первыми приступили к борьбе с паводком; в частном секторе Новосибирска начался подъем грунтовых вод.

К спасателям МАСС просьба о помощи поступила утром 10 апреля. На улице 2-я Пойменная в Дзержинском районе Новосибирска затопило придомовую территорию частного дома. Хозяин из-за резко образовавшегося во дворе водоёма не мог выйти на улицу. Спасатели приехали на место со спецоборудованием для откачки грунтовых вод.

«Данная улица проходит параллельно русла р. Каменка и в непосредственной близи от неё, по этому в весеннее время погреба и огороды регулярно оказываются в воде», — сообщили спасатели.

В течение пяти часов талые воды были перекачаны в речку с придомовой территории. В общей сложности спасатели избавились от 604 кубометров воды.

Напомним, в начале апреля специалисты рассказали, кому ждать подтоплений весной 2020.