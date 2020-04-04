Первый не контактный: в Новосибирске один из семи новых случаев заражения коронавирусом установлен впервые

сегодня 14:39 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Оперативный штаб Новосибирской области рассказал подробности заражения семи новосибирцев; один случай заражения — не контактный и не завозной.

На утро 11 апреля в Новосибирске подтверждены диагнозы у семи новых пациентов. Все они находятся под наблюдением врачей. среди заболевших — пять женщин и двое мужчин. причем. случай одной из пациенток пока уникален для нашего региона: женщина не покидала пределы Новосибирской области и не контактировала с ранее заболевшими коронавирусом или находящимися в зоне риска.

Остальные шесть случаев "разделили" способы заражения: трое привезли коронавирус из Сочи, Москвы и Краснодара, а еще трое контактировали с ранее заболевшими и уже находились на контроле медицинских работников. Отметим, что в Новосибирской области с 4 апреля на самоизоляцию должны уходить все, кто прибыл из Москвы и Санкт-Петербурга. сочи и Краснодар ранее не входили в подозрительные города.

Отметим, что на сегодняшний день в Новосибирске под наблюдением находятся свыше 2,7 тысячи человек. Более 7,6 тысяч сняты с учёта после положенного двухнедельного карантина из-за контакта с заражёнными или возвращения с неблагополучных территорий.

Напомним, губернатор области Андрей Травников подписал указ, согласно которому правоохранительные органы могут штрафовать нарушителей режима самоизоляции.