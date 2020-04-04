Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Первый не контактный: в Новосибирске один из семи новых случаев заражения коронавирусом установлен впервые

сегодня 14:39

Фото с сайта pixabay.com

Оперативный штаб Новосибирской области рассказал подробности заражения семи новосибирцев; один случай заражения — не контактный и не завозной.

На утро 11 апреля в Новосибирске подтверждены диагнозы у семи новых пациентов. Все они находятся под наблюдением врачей. среди заболевших — пять женщин и двое мужчин. причем. случай одной из пациенток пока уникален для нашего региона: женщина не покидала пределы Новосибирской области и не контактировала с ранее заболевшими коронавирусом или находящимися в зоне риска.

Остальные шесть случаев "разделили" способы заражения: трое привезли коронавирус из Сочи, Москвы и Краснодара, а еще трое контактировали с ранее заболевшими и уже находились на контроле медицинских работников. Отметим, что в Новосибирской области с 4 апреля на самоизоляцию должны уходить все, кто прибыл из Москвы и Санкт-Петербурга. сочи и Краснодар ранее не входили в подозрительные города.

Отметим, что на сегодняшний день в Новосибирске под наблюдением находятся свыше 2,7 тысячи человек. Более 7,6 тысяч сняты с учёта после положенного двухнедельного карантина из-за контакта с заражёнными или возвращения с неблагополучных территорий.

Напомним, губернатор области Андрей Травников подписал указ, согласно которому правоохранительные органы могут штрафовать нарушителей режима самоизоляции.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

79737
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
58386
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49561
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля
48341
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45600
Убрать из эфира рекламу деликатесов: ЛДПР предложила телеканалам пересмотреть наполнение рекламных блоков на время самоизоляции
39226
Сколько заболевших коронавирусом в Новосибирске, Омске и других городах России: данные на 5 апреля
33665
Как вернуть деньги за билеты авиакомпании «Победа»: официальный комментарий