По самым оптимистичным прогнозам – июнь: в России назван самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19

сегодня 11:23 Поделиться

Фото pixabay.com

Учёный назвал срок завершения пандемии коронавируса в России; по прогнозам она может закончиться в начале лета.

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Виктор Малеев назвал в интервью «Парламентской газете» сроки окончания пандемии коронавируса в России.

По словам учёного, если граждане будут соблюдать режим самоизоляции и будет разработана вакцина, эпидемия коронавируса пойдёт на спад, по самым оптимистичным прогнозам, уже в начале лета.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — заключил академик.

Напомним, 8 апреля новосибирский центр «Вектор» сообщил, что летом начнёт испытания вакцины от коронавируса на 180 добровольцах.