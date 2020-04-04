Погода в Санкт-Петербурге может ускорить распространение коронавируса

сегодня 03:46 Поделиться

Фото с сайта online47.ru

Горожан просят быть осторожными и поберечь свое здоровье в самоизоляции.

Теплая погода в Петербурге, которая пришла в город на текущей неделе, может поспособствовать распространению коронавируса, заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению инфекции Евгений Шляхто.

По словам специалиста, главной задачей на данный момент является координация таких ведомств, как Комздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и других, входящих в рабочую группу для борьбы с COVID-19.

Шляхто подчеркнул, что сейчас в Северной столице наступила благоприятная погода для распространения заболевания. Благоприятной для вируса является температура в районе 8-10 градусов тепла. Горожан просят быть осторожными и поберечь свое здоровье, сообщает online47.ru.

Сейчас в северной столице официально зарегистрировано 373 заразившихся коронавирусом, выздоровели 43 пациента. Напомним, в Новосибирске за сутки количество выявленных случаев увеличилось до 21.