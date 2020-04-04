Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Погода в Санкт-Петербурге может ускорить распространение коронавируса

сегодня 03:46

Фото с сайта online47.ru

Горожан просят быть осторожными и поберечь свое здоровье в самоизоляции.

Теплая погода в Петербурге, которая пришла в город на текущей неделе, может поспособствовать распространению коронавируса, заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению инфекции Евгений Шляхто.

По словам специалиста, главной задачей на данный момент является координация таких ведомств, как Комздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и других, входящих в рабочую группу для борьбы с COVID-19.

Шляхто подчеркнул, что сейчас в Северной столице наступила благоприятная погода для распространения заболевания. Благоприятной для вируса является температура в районе 8-10 градусов тепла. Горожан просят быть осторожными и поберечь свое здоровье, сообщает online47.ru.

Сейчас в северной столице официально зарегистрировано 373 заразившихся коронавирусом, выздоровели 43 пациента. Напомним, в Новосибирске за сутки количество выявленных случаев увеличилось до 21.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

погода
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

66592
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
57912
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49468
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля
48050
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45557
Убрать из эфира рекламу деликатесов: ЛДПР предложила телеканалам пересмотреть наполнение рекламных блоков на время самоизоляции
39035
Сколько заболевших коронавирусом в Новосибирске, Омске и других городах России: данные на 5 апреля
33631
Как вернуть деньги за билеты авиакомпании «Победа»: официальный комментарий