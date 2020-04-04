Пожар в Новосибирском зоопарке: появились фото с места ЧП

сегодня 03:45 Поделиться

Фото ГУ МЧС НСО

На территории новосибирского зоопарка загорелось летнее кафе; в здании никого не было, как и во всём зоопарке.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на территории Новосибирского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС 10 апреля. По данным пресс-секретаря ведомства Павла Винакова, пожар начался около 20:10. Позже появились первые фото с места происшествия:







Как добавили в МЧС, огонь распространился на площади 54 квадратных метра. Спустя 20 минут пожарные локализовали возгорание. Затем спасатели оперативно ликвидировали огонь.





Всего в тушении пожара участвовали 6 единиц техники и 24 человека личного состава. В результате никто не пострадал. Причины будут выяснять дознаватели МЧС.

Напомним, накануне зоопарк Новосибирска рассказал историю зимовки двух уток.