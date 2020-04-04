Пожарные вывели из горящей многоэтажки 43 человека в Новосибирске

сегодня 08:43 Поделиться

Фото ГУ МЧС по НСО

Крупный пожар произошёл в Ленинском районе Новосибирска; пожарные эвакуировали из здания 43 человека.

В Новосибирске огнеборцы ликвидировали крупный пожар в Ленинском районе. Сообщение о возгорании поступило в 23:02 10 апреля. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. На усиление были направлены дополнительные силы, в том числе высотная техника. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из подъезда самостоятельно эвакуировались 60 человек.

Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Жильцы верхних этажей не могли эвакуироваться самостоятельно и просили о помощи.

«Основные силы были направлены на спасение людей. Разведку проводили газодымозащитники, которые проникли в задымленный подъезд и при помощи бензореза вскрывали двери квартир, проверяя на наличие людей. Так, при помощи высотной техники были спасены 23 человека, по лестничным маршам с применением спасательных устройств — дыхательного капюшона, предназначенного для защиты от угарного газа и дыма, спасли 20 человек. В ходе разведки были обнаружены два человека без признаков жизни, в настоящее время за их жизнь борются медицинские работники», — сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

По оперативной информации, до прибытия пожарной охраны с третьего этажа выпрыгнула женщина, она госпитализирована в городскую больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь.

В 23:33 открытое горение ликвидировано, в 00:20 огнеборцы объявили о полной ликвидации пожара. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. На тушение привлекались 59 человек личного состава и 19 единиц техники.

Напомним, вечером 10 апреля в Новосибирском зоопарке загорелось кафе.