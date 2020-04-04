При пожаре в Новосибирске обнаружено тело 20-летнего парня

сегодня 13:32 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожарные эвакуировали из здания 43 человека; тело нашли при тушении возгорания.

Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела 20-летнего молодого человек в одной из комнат общежития на ул. Котовского в Новосибирске, в котром произошёл пожар. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, расследование продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как мы сообщали ранее, пожар в общежитии произошёл 10 апреля в 23:02. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. При помощи высотной техники были спасены 23 человека, по лестничным маршам с применением спасательных устройств — дыхательного капюшона, предназначенного для защиты от угарного газа и дыма, — спасли 20 человек.

Напомним, 8 апреля пожарные боролись со сложным возгоранием двух домов в условиях сильного порывистого ветра.