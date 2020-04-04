Прогнозы погоды будут менее точными из-за коронавируса: учёным негде собирать данные

сегодня 12:33 Поделиться

Фото с сайта "Прогноз.ру"

Российские метеорологи заявили об уменьшении точности прогнозов из-за коронавируса; из-за отмены рейсов перестали использоваться датчики самолётов.

Российские синоптики, как и ученые из других стран, больше не могут использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков, которыми снабжены самолеты, из-за приостановки полетов в связи с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Для метеорологов тот факт, что самолетов стало меньше, имеет большое негативное значение. На борту зарубежных самолетов (на российский лайнерах такого оборудования нет) установлены приборы, которые на высоте полета считывают такие характеристики атмосферы, как температура, влажность, ветер и давление. Самолеты бороздят воздушное пространство, и метеорологи имеют полное представление, что происходит в небе... Конечно, это скажется на качестве прогнозов, но, надеюсь, что не сильно. Судить сейчас трудно. Должно пройти время, и тогда мы поймем, насколько ухудшилось качество (прогнозов)", — сказал Вильфанд.

Учёный добавил, что лайнеры при взлете и приземлении производили вертикальное зондирование атмосферы.

"При этом метеорологи получали полное представление о структуре атмосферы в районе аэродромов. Это имеет колоссальное значение. Мы видим каждые 5-10 минут, как меняется состояние атмосферы", — сказал ученый.

Напомним, учёные дали прогноз о сроках завершения пандемии в России.