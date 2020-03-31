Режим в «режиме»

Как на самоизоляции соблюдать правильный жизненный уклад и оставаться в социуме

сегодня 09:00 Поделиться

Фото с портала pixabay.com

За последний месяц жизнь подавляющего большинства людей на планете стала совершенно другой – непривычной. Изменились доходы, поменялись приоритеты, нарушился уклад. Кто-то остался в прошлом, не веря в происходящее и не задумываясь о будущем. Кто-то – строит на завтра прогнозы, но не планы. А кто-то решил жить настоящим. Всех объединяет лишь одно: нахождение в режиме изоляции. Чтобы в этих условиях найти себя, необходимо прилагать усилия – как морально-волевые, так и физические. Что может помочь в заточении и как создать себе здоровый режим, оставаясь на связи с социумом, – в материале Сиб.фм.

«Для пользы дела»: профилактика заболеваний и меры предосторожности

В обстоятельствах самоизоляции важно поддерживать свой иммунитет и физическое состояние не только из-за угрозы коронавируса, но и для профилактики любых других заболеваний и недугов. Например, для хорошего самочувствия важно периодическое проветривание помещений. А если чувствуется, что в квартире сухой воздух, то можно либо использовать специальный увлажнитель, либо применить самый простой метод: поставить металлическую миску с водой на батарею.

Помимо хорошего самочувствия на протяжении всего дня, проветренное помещение с хорошо увлажнённым воздухом создаст задел и для крепкого сна. Ведь сейчас немало людей стали страдать бессонницей из-за сбившихся ритмов. А достаточное количество свежего воздуха в квартире, тёплый душ, затемнённая спальня и отказ от электронных устройств на ночь способствуют самому крепкому сну.

Одной из главных составляющих жизни людей на самоизоляции стала тема еды. Поэтому за питанием нужно следить тщательно: лучше употреблять в пищу продукты с содержанием витаминов самых различных групп. Врачи и диетологи рекомендуют сделать акцент на белки и клетчатку, а простые углеводы — минимизировать. Для отслеживания этих норм можно установить на смартфон специальное приложение.

Кстати, выходить за продуктами в магазин необязательно – сейчас почти всё можно приобрести с бесконтактной доставкой на дом с помощью онлайн-шопинга. Кроме того, не стоит забывать о необходимости пить достаточное количество воды. В среднем – это около двух литров в день для взрослого человека.

Получается, что остается лишь есть-пить-спать, а если квартира небольшая, то никакого спорта? Вовсе нет. Даже в самых стеснённых условиях можно делать дыхательные упражнения, которые, кстати, будут не лишними для профилактики коронавируса. В общем, рекомендуется тренировать лёгкие – с помощью цигуна или, элементарно, надувать и сдувать воздушный шарик по несколько раз подряд. А у кого домашние условия позволяют, то можно заняться растяжкой, упражнениями на пресс или отжиманиями от пола.

Если всё-таки выход на улицу неизбежен, то не стоит забывать о подготовке к нему: необходимо надеть маску, а если её нет в наличии, то стоит посмотреть в интернете, как её сделать своими руками. Если волосы длинные – нужно собрать их и убрать под одежду. Слизистые носа и глаз должны быть увлажнены, а на руки лучше надеть одноразовые перчатки. И, конечно же, нельзя забывать про санитайзер.

После посещения магазинов или транспорта не рекомендуется трогать лицо, а по возвращении домой необходимо тщательно вымыть руки, на балконе проветрить обувь и верхнюю одежду, утилизировать в отдельный мешочек одноразовую маску, обработать телефон антисептиком и принять душ.

«Да начнутся игры»: развлечения

Мы уже писали про возможности, в том числе бесплатные, просмотра сериалов и фильмов, чтения книг и прослушивания музыки, виртуальных прогулок по музеям и изучения различных подкастов. Но существует ещё целый ряд развлечений в заточении. При нахождении дома в кругу семьи это могут быть совместные игры – от настольных до физически активных, если это позволяет площадь квартиры. В случае одиночной изоляции можно устроить то же самое с друзьями по видеосвязи.

Также набирают оборот в интернете различные челленджи, связанные с самоизоляцией. Например, «Разбери свой шкаф/балкон» предлагает воспользоваться свободным временем и навести порядок в давних завалах в квартире, выложив фото до и после. А челлендж «Как выглядишь ты и твой home office?» подразумевает пост с фото своего хоум офиса, а его суть сводится к тому, что и дома можно работать продуктивно при условиях стабильного интернета.

И ещё остаются шахматы или маджонг, гадальные карты или макраме, кроссворды или игры с домашними животными. Последним, к слову, сейчас тоже нелегко – у них нет возможности часто гулять, а постоянное нахождение со своими хозяевами становится для некоторых даже стрессом. Поэтому лучше возиться с питомцами не постоянно. Кстати, психологи рекомендуют вообще всё делать дозированно, а главной рекомендацией нахождения на самоизоляции они называют соблюдение баланса.

«Другие правила» во время самоизоляции – уникальные услуги и подарки от Tele2

В сложившихся сложных обстоятельствах уже невозможно оставаться в стороне от общемировой проблемы. Особенно тем, кто может оказать большинству людей хоть какое-то облегчение их жизни в условиях почти полного заточения в собственных квартирах. Удалённую работу и большинство развлечений, обучение и нахождение на связи с близкими обеспечивают людям как раз операторы связи. Такие, как Tele2. Популярные в Instagram сибирские блогеры делятся лайфхаками, как с помощью Tele2 провести изоляцию с комфортом и пользой.

Общественный деятель Ульяна Артамонова коротает время на самоизоляции за городом, дышит свежим воздухом и поддерживает свою физическую форму на природе. Ульяна решила проверить работу услуг от Tele2 в удалённом от города режиме, и делится советами, как с пользой проводить время, не забывая радоваться жизни. В посте недельной давности, девушка сообщает о приятных мелочах, которые стали доступны для неё благодаря быстрому интернету от Tele2: «В программе на сегодня танцы с сыном и песни с профессиональной певицей!». Бьюти-блогер Наталья Мощенко всеобъемлюще тестирует актуальные услуги от Tele2 и полноценно играет по «другим правилам». В stories харизматичная и улыбчивая девушка очень интересно и в деталях рассказывает о классных сервисах и услугах, которые есть у оператора связи. Кроме того, в своём недавнем посте Наталья составила список-топ полезных приложений, которые она открыла для себя за дни самоизоляции.

Среди них девушка упоминает возможность удалённой оплаты за коммунальные услуги с приложением «ПлатоСфера», накопление миль за нахождение дома от S7, занятие спортом с помощью приложения Nike Training, безграничную музыку с приложением Radio Record. И, конечно, она не обходит вниманием уникальные предложения и сервисы Tele2. Например, уникальную бесплатную услугу для абонентов оператора #домаподругимправилам – каждому абоненту пакетного тарифного плана Tele2 давали 1 Гб мобильного интернета за каждый день, когда он не менял своего местоположения. Отдельно девушка восхищается программой оператора для своих клиентов «Больше», её участники (а для этого нужно просто быть абонентом Tele2) могут получить бесплатные электронные книги, несколько бесплатных занятий по английскому онлайн, совершать онлайн-покупки на AliExpress с кэшбеком до 5 % на счёт телефона и даже получить пиццу в подарок.

«За эту неделю я и скоростной мобильный интернет 4G Tele2, показали, как можно интересно и с пользой для себя провести время дома!» – подводит итог бьюти-блогер.

Маша Подрезова из Новосибирска и Арина Никифорова из Кемерова рассказали, где и как смотреть новинки кино в хорошем качестве: для абонентов Tele2 появилась возможность получить подписку на «Кинопоиск» бесплатно на целых два месяца.

В своих топ-подборках лучших кинолент прошедшего и нынешнего годов обе блогерши сходятся во мнении насчёт фильмов «Достать ножи», «Форд против Феррари» и «Джентльмены» Гая Ричи. Еще Маша рекомендует «Дело Ричарда Джуэлла» режиссёра Клинта Иствуда – основанная на реальной истории драма о простом охраннике, спасшем множество людей при взрыве бомбы, но вместо благодарности превратившемся в главного подозреваемого. А Арина включает в свою подборку Yesterday Дэнни Бойла – фантасмагорию про то, как все люди на Земле забыли «Битлов», и лишь один парень помнил тексты песен и выдавал их за свои.

«Друзья, эти нерабочие недели пролетели быстро, насыщенно и, главное, на связи, а некоторые ещё и гигабайты себе назарабатывали, и не пришлось домашний интернет тратить», – так свой подробный рассказ о возможностях Tele2 начинает новосибирский блогер Лена Тютюнникова.

В stories девушка делится с подписчиками активностями, которые возможны дома. Среди них – занятие спортом, семейные игры и воспитание детей. В одном из своих последних постов Лена рассказывает про классные фишки Tele2, которые особенно удобно использовать во время нахождения дома.

Во-первых, это возможность соблюдения предписанных норм по самоизоляции. График работы некоторых салонов Tele2 изменился, а время их работы можно уточнить на специальной странице сайта. Но для того, чтобы сменить номер или купить новый, клиент Tele2 может приобрести SIM-карту и без визита в салон связи: курьер бесплатно привезет её прямо к вам домой.

Во-вторых, это возможность практически полной свободы даже в ситуации, когда клиенты находятся взаперти. Это означает, что любой абонент имеет возможность самостоятельно и оперативно пополнять баланс, контролировать расходы, настраивать или менять тарифы, подключать услуги. Всё это можно сделать онлайн в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Мой Tele2».

В-третьих, это круглосуточная поддержка абонентов. Чтобы проконсультироваться со специалистом Tele2, не выходя из дома, есть сразу множество способов: это и онлайн-чат на сайте, и личный кабинет на сайте и в приложении, и мессенджеры, и социальные сети, и виртуальный помощник. Кроме того, Tele2 сделала бесплатным для всех абонентов доступ на сайт «стопкоронавирус.рф» и звонки на горячую линию о коронавирусе.

В-четвёртых, это забота обо всех клиентах, в том числе вынужденно находящихся во время пандемии за границей. Новая бесплатная услуга от Tele2 «Безлимитные мессенджеры за границей» позволит абонентам обмениваться с близкими текстовыми сообщениями в мессенджерах, даже если баланс на нуле. А ещё в роуминге доступна услуга «На доверии» с возможностью быть на связи даже при минусе до тысячи рублей.

Сеть Tele2 регулярно доказывала свою устойчивость в условиях повышенных нагрузок, например, во время праздничных дней. Поэтому те, кто остаётся дома в Новосибирске, могут не задумываться насчёт стабильности и высокого качества связи. Им остаётся беспокоиться лишь о том, как создать комфортную, приятную и, самое главное, здоровую обстановку дома на время самоизоляции.