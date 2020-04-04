Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

С подозрением на коронавирус в Новосибирске госпитализировали семерых детей

сегодня 10:09

Фото pixabay.com

В Новосибирске семерых детей госпитализировали с подозрением на коронавирус; многие вернулись из неблагополучных территорий.

В Новосибирской области по сообщению оперативного штаба за сутки госпитализировано семеро детей с подозрением на коронавирус.

Все дети либо вернулись из Москвы, Сочи и Индонезии, либо контактировали с инфицированными взрослыми.

По данным оперштаба, за сутки выписали трёх пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 17 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Напомним, в Новосибирске за сутки выявили семь новых случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

дети
Новосибирск
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

74675
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
58216
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49532
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля
48276
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45587
Убрать из эфира рекламу деликатесов: ЛДПР предложила телеканалам пересмотреть наполнение рекламных блоков на время самоизоляции
39151
Сколько заболевших коронавирусом в Новосибирске, Омске и других городах России: данные на 5 апреля
33654
Как вернуть деньги за билеты авиакомпании «Победа»: официальный комментарий