С подозрением на коронавирус в Новосибирске госпитализировали семерых детей

сегодня 10:09 Поделиться

Фото pixabay.com

В Новосибирске семерых детей госпитализировали с подозрением на коронавирус; многие вернулись из неблагополучных территорий.

В Новосибирской области по сообщению оперативного штаба за сутки госпитализировано семеро детей с подозрением на коронавирус.

Все дети либо вернулись из Москвы, Сочи и Индонезии, либо контактировали с инфицированными взрослыми.

По данным оперштаба, за сутки выписали трёх пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 17 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Напомним, в Новосибирске за сутки выявили семь новых случаев коронавируса.