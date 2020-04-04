С подозрением на коронавирус в Новосибирске госпитализировали семерых детей
Фото pixabay.com
В Новосибирске семерых детей госпитализировали с подозрением на коронавирус; многие вернулись из неблагополучных территорий.
В Новосибирской области по сообщению оперативного штаба за сутки госпитализировано семеро детей с подозрением на коронавирус.
Все дети либо вернулись из Москвы, Сочи и Индонезии, либо контактировали с инфицированными взрослыми.
По данным оперштаба, за сутки выписали трёх пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 17 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.
Напомним, в Новосибирске за сутки выявили семь новых случаев коронавируса.
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