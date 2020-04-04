Самолёты из заражённой коронавирусом Москвы ждут в Омске
Фрир с сайта "Аэрофлота"
В Омске сегодня приземлятся несколько самолётов из Москвы; по последним данным в столице выявлено 7822 случая заражения коронавирусом.
Сегодня, 11 апреля, в Омск прибывают сразу несколько самолётов из Москвы, где выявлено около восьми тысяч случаев заболевания коронавирусом.
На данный момент неизвестно, будут ли пассажиры направлены в обсерваторы или их обяжут соблюдать строгий домашний карантин.
В Омской области по состоянию на 10 апреля зарегистрировано 17 человек с коронавирусной инфекцией.
Напомним, в Новосибирской области 11 апреля выявили семь новых случаев заражения коронавирусом.
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