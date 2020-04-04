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Самолёты из заражённой коронавирусом Москвы ждут в Омске

сегодня 10:33

Фрир с сайта "Аэрофлота"

В Омске сегодня приземлятся несколько самолётов из Москвы; по последним данным в столице выявлено 7822 случая заражения коронавирусом.

Сегодня, 11 апреля, в Омск прибывают сразу несколько самолётов из Москвы, где выявлено около восьми тысяч случаев заболевания коронавирусом.

На данный момент неизвестно, будут ли пассажиры направлены в обсерваторы или их обяжут соблюдать строгий домашний карантин.

В Омской области по состоянию на 10 апреля зарегистрировано 17 человек с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Новосибирской области 11 апреля выявили семь новых случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Омская область
Москва
самолёты
коронавирус

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