Самолёты из заражённой коронавирусом Москвы ждут в Омске

сегодня 10:33 Поделиться

Фрир с сайта "Аэрофлота"

В Омске сегодня приземлятся несколько самолётов из Москвы; по последним данным в столице выявлено 7822 случая заражения коронавирусом.

Сегодня, 11 апреля, в Омск прибывают сразу несколько самолётов из Москвы, где выявлено около восьми тысяч случаев заболевания коронавирусом.

На данный момент неизвестно, будут ли пассажиры направлены в обсерваторы или их обяжут соблюдать строгий домашний карантин.

В Омской области по состоянию на 10 апреля зарегистрировано 17 человек с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Новосибирской области 11 апреля выявили семь новых случаев заражения коронавирусом.