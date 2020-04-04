Умерших от коронавируса в Нью-Йорке хоронят в братских могилах

сегодня 10:21 Поделиться

Фото: Reuters

В Нью-Йорке на острове Харт появились массовые захоронения умерших от коронавируса; гробы спускают в братские могилы.

В сети появились кадры, сделанные с квадрокоптера, на которых запечатлены братские могилы, для погребения умерших от коронавируса в Нью-Йорке. Об этом сообщает ВВС.

На острове Харт люди в защитной одежде спускают гробы в братскую могилу.

На острове Харт уже на протяжении более 150 лет хоронят горожан, у кого нет родственников или чьи семьи не могут оплатить похороны.

Показатель смертности в штате Нью-Йорк ставит антирекорд третий день подряд. Так, 6 апреля там скончался 731 человек, 7 апреля – 779 человек, а 8 апреля – 799. Всего в штате Нью-Йорк с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 7067 смертей.

Напомним, в России из-за коронавируса умерли 102 человека.