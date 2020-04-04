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В Красноярске +21: коронавирус ставит новые рекорды в Сибири

сегодня 16:18

Фото с сайта правительства Красноярского края

В Красноярском крае подтверждён 21 новый случай заражения COVID-19; всего в регионе уже 60 заболевших.

По сообщению Роспотребнадзора Красноярского края на 14:00 часов 11 апреля в регионе зарегистрированы всего 60 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки положительные результаты тестов выявлены сразу у 21 пациента. Из всех заболевших 8 человек уже выздоровели и выписаны домой.

«На подтверждении диагноза "коронавирусная инфекция?" находятся 25 человек. Все заболевшие находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле», — сообщает управление.

Оперативный штаб края сообщает, что подтверждения диагноза ждут ещё 25 тестов, 52 человека изолированы и находятся на лечении. Среди новых заболевших 18 — жители Красноярска. Всего в Сибири и Якутии за минувшие сутки диагноз подтверждён у 46 пациентов. Меньше всего новых случаев — по одному — в Кемеровской области и Бурятии.

Напомним, в Новосибирске подтверждён первый не контактный и не завозной случай заражения коронавирусом.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

коронавирус

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